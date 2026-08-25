مدرب اتحاد جدة: سعداء بالفوز على الحزم.. ولم نصل للمستوى المطلوب

أعرب المدرب الألماني ينز فيسينج، المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن سعادته بانتصار فريقه أمام الحزم، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال المدرب الألماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعداء بالفوز في ظل ضغط المباريات الذى انعكس على أداء اللاعبين، خصوصاً في الشوط الثاني".

كان اتحاد جدة قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في لقاء الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وواصل: "لا توجد مواجهة سهلة في ظل ضغط المباريات.. لعبنا 5 مواجهات خلال أسبوعين، وقدمنا شوطاً أول رائعاً وسجلنا، لكن في الشوط الثاني وحققنا الإنتصار".