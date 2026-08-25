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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 15 عاملا.. أول تعليق رسمي على حادث الدواويس الثاني

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ربع نقل" وأخرى "ملاكي" بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

وفور تلقي البلاغ، وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، وتم الدفع بـ ١٢ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع فرق الحماية المدنية والمرور والأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع الموقف ورفع آثار الحادث وإعادة سيولة الحركة المرورية.

وأسفر الحادث، وفقًا للحصر المبدئي، عن إصابة ١٧ شخصًا، بواقع ١٥ عاملًا من ركاب السيارة "الربع نقل"، وشخصين من ركاب السيارة "الملاكي".

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات و الرعاية الطبية اللازمة.

وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الكرام توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات مجهولة المصدر، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة للحصول على مستجدات الحادث.

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