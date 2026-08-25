قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في مؤتمر جاكسون هول هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4,640.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:34 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 4,696 دولارا للأوقية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن أي تراجعات في أسعار الذهب من المرجح أن تجد دعمًا من المشترين الذين يراهنون على وصول المعدن النفيس إلى مستويات المقاومة التالية عند 4,900 و5,000 دولار للأوقية.

كان الذهب قد سجل قفزة قوية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات والأذون طويلة الأجل بهدف دعم السيولة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة الفورية 1.3% إلى 68.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.2% إلى 1,853.85 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1,345.26 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتكتسب الكلمة المرتقبة لوارش في مؤتمر جاكسون هول أهمية أكبر هذا العام، مع بحث المتعاملين والمحللين عن إشارات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، إلى جانب تطمينات بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتترقب الأسواق غدا "الأربعاء" صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، وهي المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعهدت إيران بالرد على توسيع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية، والتي قالت واشنطن إنها تستهدف قطع شريان الاقتصاد الإيراني.

أسعار الذهب بيانات التضخم الأمريكية مؤتمر جاكسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

محمد صلاح

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي بالملحق المؤهل للدوري الأوروبي

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

كهربا

هيثم عرابي: كهربا وقع لـ الأهلي قبل الزمالك

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد