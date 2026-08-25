الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في مؤتمر جاكسون هول هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4,640.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:34 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 4,696 دولارا للأوقية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن أي تراجعات في أسعار الذهب من المرجح أن تجد دعمًا من المشترين الذين يراهنون على وصول المعدن النفيس إلى مستويات المقاومة التالية عند 4,900 و5,000 دولار للأوقية.

كان الذهب قد سجل قفزة قوية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات والأذون طويلة الأجل بهدف دعم السيولة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة الفورية 1.3% إلى 68.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.2% إلى 1,853.85 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1,345.26 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتكتسب الكلمة المرتقبة لوارش في مؤتمر جاكسون هول أهمية أكبر هذا العام، مع بحث المتعاملين والمحللين عن إشارات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، إلى جانب تطمينات بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتترقب الأسواق غدا "الأربعاء" صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، وهي المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعهدت إيران بالرد على توسيع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية، والتي قالت واشنطن إنها تستهدف قطع شريان الاقتصاد الإيراني.