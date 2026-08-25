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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور .. كلمات بسيطة رددها الآن

أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور
أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور
عبد الرحمن محمد

مع حلول  ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الثلاثاء ، تتجه قلوب المسلمين إلى الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واغتنام هذه المناسبة المباركة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤاله الرحمة والمغفرة وقبول الأعمال وصلاح الحال.

ذكرى المولد النبوي

ويعد الدعاء من العبادات التي يستحب للمسلم الإكثار منها في مختلف الأوقات، إذ يتوجه العبد إلى الله تعالى بما يرجوه من خير الدنيا والآخرة، ويسأله العفو والمغفرة والرزق والصحة وحسن الخاتمة، كما يستحب في هذه المناسبة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

 

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.


أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا.

اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر لهما، وتجاوز عن سيئاتهما، وأدخلهم فسيح جناتك.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين وتسبيح المسبحين وحمد الحامدين، ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك، فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.

وتأتي ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة للإكثار من الذكر والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله تعالى بمختلف وجوه الطاعات، مع استحضار السيرة النبوية وما تحمله من معان عظيمة في الرحمة والأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين.

أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور أدعية المولد النبوي ذكرى المولد النبوي المولد النبوي

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