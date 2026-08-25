"خلي بالك من نفسك".. ضمن قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السعودية

تمكن فيلم خلي بالك من نفسك، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، من التواجد ضمن قائمة الافلام الأعلى تحقيقًا للايرادات في السعودية، الاسبوع الماضي.

واحتل الفيلم المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى تحقيقًا للايرادات في السعودية.

احداث فيلم خلي بالك من نفسك:

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.