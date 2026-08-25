الأنبا أنيانوس يصلي قداسًا لمرضى السرطان بواحة القديس الأنبا كاراس

صلى الأنبا أنيانوس، أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، القداس الإلهي الخاص بمرضى السرطان، وذلك بواحة القديس الأنبا كاراس التابعة للإيبارشية، والمقامة على الظهير الصحراوي.

صلاة القداس الإلهي

وشهد القداس أجواءً روحية اتسمت بالرجاء والتعزية، حيث رفع نيافته والآباء الكهنة الصلوات من أجل المرضى، طالبين من الله أن يمنحهم القوة والشفاء والسلام، وأن يسندهم في رحلة العلاج ويهبهم الرجاء وسط آلام المرض.

وشارك مع الأنبا أنيانوس في الصلاة لفيف من آباء كهنة الإيبارشية، وسط مشاركة روحية عكست اهتمام الكنيسة بمساندة المرضى وأسرهم، وتقديم الدعم الروحي والنفسي لهم.