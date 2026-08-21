قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد توروب: شغف جماهير الأهلي مذهل.. ولم أرَ مثله في العالم
سعر أعلى دولار في البنوك الآن
ترامب: قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات تراجعت بشدة
ترامب يوقع مذكرة لتعزيز إطلاق الصواريخ الفضائية.. 1000 عملية سنويا بحلول 2030
مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

75 عاما على نياحته.. الكنيسة تحتفي بسيرة القديس حبيب جرجس «سراج التعليم الكنسي» |صور

الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس
عدسة كيرلس صلاح   -  
ميرنا رزق

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الخميس، باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور 75 عامًا على نياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، أحد أبرز رموز نهضة التعليم الكنسي في العصر الحديث، وصاحب إسهامات بارزة امتدت آثارها إلى أجيال متعاقبة من أبناء الكنيسة.

المعرفة والايمان 

ويُعد الأرشيدياكون حبيب جرجس من الشخصيات التي تركت بصمة عميقة في تاريخ الكنيسة القبطية، بعدما كرّس سنوات طويلة من حياته لخدمة التعليم والتربية الكنسية، مؤمنًا بأن بناء الإنسان يبدأ من المعرفة والإيمان، وأن نهضة الكنيسة ترتبط بتنشئة أجيال قادرة على حمل رسالتها.

ومنذ تخرجه في الكلية الإكليريكية عام 1897، بدأ حبيب جرجس رحلة طويلة من العطاء، اهتم خلالها بتطوير التعليم الكنسي، والعمل على نشر المعرفة بين الكبار والصغار، وتشجيع خدمة مدارس الأحد، إلى جانب إعداد مناهج ووسائل تساعد على تقديم التعليم الكنسي بصورة منظمة.

ولم تقتصر رؤيته على التعليم داخل الكنائس، بل عمل على إعداد أجيال من الشباب والخدام والخادمات، ليشاركوا في خدمة الأطفال والشباب، وهو ما أسهم في ترسيخ منظومة مدارس الأحد التي أصبحت فيما بعد إحدى أهم ركائز الخدمة والتعليم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان حبيب جرجس يؤمن بأن التعليم وسيلة أساسية للحفاظ على الإيمان والتراث والهوية الكنسية، فكرّس حياته لاستعادة الدور التعليمي للكنيسة، وإعداد أجيال من الآباء والخدام الذين حملوا رسالته واستكملوا مسيرة النهضة.

سراج أنار ظلمة الجهل

ووصفه قداسة البابا شنودة الثالث بأنه «السراج الذي أنار ظلمة الجهل»، في إشارة إلى الدور الكبير الذي قام به في نشر التعليم والمعرفة داخل الكنيسة، بينما امتدت ثمرة خدمته إلى أجيال متعاقبة من الكهنة والخدام وأبناء الكنيسة.

وبعد مسيرة طويلة من الخدمة والعطاء، تنيح الأرشيدياكون حبيب جرجس منذ 75 عامًا، إلا أن أثره ظل حاضرًا في حياة الكنيسة، من خلال الإكليريكية ومدارس الأحد وفكر التعليم الكنسي الذي أسهم في ترسيخه.

وفي العصر الحالي، اعترفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداسته، ليبقى اسمه شاهدًا على رحلة خادم كرّس حياته للتعليم، وآمن بأن نهضة الكنيسة تبدأ ببناء الإنسان، وأن النور الذي يزرعه التعليم والإيمان قادر على أن يمتد عبر الأجيال.

وهكذا يأتي اليوبيل الماسي لنياحته مناسبة لاستعادة سيرة قديس لم يتوقف عطاؤه عند حدود زمنه، بل امتد تأثيره إلى حاضر الكنيسة ومستقبلها، ليظل الأرشيدياكون حبيب جرجس واحدًا من أبرز صناع النهضة التعليمية والروحية في تاريخ الكنيسة القبطية.

وفي ختام الاحتفال باليوبيل الماسي لمرور 75 عامًا على نياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة عشية وقداسًا إلهيًا تذكاريًا، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، كما أُقيمت صلوات تطيب جسد القديس، في أجواء روحية مملوءة بالمحبة والاعتزاز بسيرته وخدمته.

 وجاء الاحتفال تذكارًا لخادم كرّس حياته للتعليم ونهضة الكنيسة، فامتد أثره عبر الأجيال، وبقيت خدمته شاهدًا على أن ثمار العمل الروحي الصادق لا تنتهي برحيل صاحبه، بل تظل حاضرة في حياة الكنيسة وأبنائها.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس الأرشيدياكون حبيب جرجس حبيب جرجس الإكليريكية مدارس الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

خروج جثمان المجني عليها من مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط

"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة

ترشيحاتنا

بلطي بلخلطة

طريقة عمل السمك البلطي بالخلطة في الفرن

الاسبرين

استخدام الأسبرين يحمي من هذه الأمراض.. الحالات التي تحتاجه

الأطفال مرضى الرئة

أصابت الباحثين بالذهول.. طريقة جديدة تسببت في تعافي الأطفال مرضى الرئة بسرعة

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد