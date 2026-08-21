مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقت سيدة مصرعها، وأصيب 12 شخصًا آخرين ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة وإصابة 12 شخصًا بإصابات متفاوتة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفاة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.