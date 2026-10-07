المتهم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية: «مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»

شهدت جلسة نظر استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، تصريحات من أحد المتهمين داخل قفص الاتهام، تمسك خلالها بروايته بشأن ملابسات الواقعة.



وقال المتهم، خلال الجلسة، إن هناك مقاطع فيديو وصورًا لم تظهر ضمن وقائع القضية حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه المواد، بحسب قوله، تتضمن تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.

وأضاف: «إحنا مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»، مؤكدًا أن ما حدث جاء، من وجهة نظره، في إطار الدفاع عن شرفهم.

وتأتي تصريحات المتهم بالتزامن مع نظر محكمة جنايات بنها استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم في القضية، وسط استمرار المحكمة في نظر طلبات الدفاع ومرافعات أطراف القضية.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، و3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، فيما قضت بالسجن لمدة 3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.

وتعود القضية إلى واقعة تعود إلى 11 فبراير 2026 بدائرة مركز بنها، وفقًا لأمر الإحالة، الذي أسند إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والتهديد والاعتداء على المجني عليه، فضلًا عن اتهامهم بخطفه بالقوة والتهديد، فيما أُسند إلى المتهمتين الخامسة والسادسة الاشتراك في الواقعة بطريق الاتفاق والمساعدة.