مياه القليوبية: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأمطار بـ152 معدة

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع موجات الأمطار، من خلال خطة متكاملة تشمل رفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي، وتطهير بالوعات الأمطار، وتجهيز المعدات وفرق الطوارئ للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية.



وأوضح «فودة» أن الشركة تواصل مراجعة المناطق الساخنة التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع عدد من هذه المناطق من خلال إنشاء غرف لصرف الأمطار موزعة بمختلف فروع الشركة، بالتوازي مع مراجعة شبكات الصرف وتطهير بالوعات الأمطار «الشنايش»، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية.

شبكات الصرف الصحي



وأشار إلى أن إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة يبلغ نحو 3387.02 كيلومتر، فيما تصل أطوال خطوط الطرد إلى 616.094 كيلومتر، بينما يبلغ عدد بالوعات صرف الأمطار 3097 بالوعة، بما يعزز قدرة منظومة الصرف على استيعاب وتصريف مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة أن فرق العمل نفذت عددًا من المناورات والتجارب العملية بمختلف الفروع، لمحاكاة سيناريوهات تجمع مياه الأمطار بالأنفاق والشوارع والطرق الرئيسية، إلى جانب تدريب العاملين على سرعة التدخل ورفع المياه والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة.

وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة، موضحًا أن منظومة الصرف الصحي بالقليوبية تضم 28 محطة معالجة، و111 محطة رفع رئيسية، و131 محطة رفع فرعية، مع تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطات والمعدات، والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها خلال فترات الطقس غير المستقر.

ولفت إلى أنه يتم تشغيل محطات الرفع بالمدن والقرى بكامل طاقتها قبل موجات الأمطار، بهدف تفريغ الشبكات وتهيئتها لاستيعاب كميات المياه المتوقعة، مع التأكد من جاهزية وحدات التوليد الاحتياطية «الديزل» بمحطات الرفع، لضمان استمرار التشغيل في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي إطار الاستعدادات الميدانية، تستعد الشركة للدفع بنحو 152 معدة لمواجهة موجات الأمطار، إلى جانب إعداد خطة عاجلة تتضمن تحديد المناطق الساخنة، ونقاط تمركز سيارات الكسح ومعدات الصرف، وبيانات مسؤولي الفروع، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد المهندس محمد إبراهيم فودة على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمختلف قطاعات الشركة، والتنسيق المستمر مع محافظة القليوبية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع تجمعات المياه، والحفاظ على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طوال فصل الشتاء.