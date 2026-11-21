سجل سعر الدولار اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

بلغ أعلى سعر لشراء العملة الأمريكية 53.790 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل سعر البيع 53.890 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات المتاحة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنوك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك البركة والبنك التجاري الدولي حوالي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، مصر نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 53.75 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

وسجل البنك المركزي المصري 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في كريدي أجريكول 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع.

وفي QNB الأهلي تداول الدولار عند 53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 53.230 جنيه للشراء و53.330 جنيه للبيع.

ما أعلى وأقل سعر للدولار اليوم؟

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.79 جنيه، كما سجل أعلى سعر للبيع عند 53.89 جنيه بين البنوك العاملة في مصر.

في المقابل، سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للشراء عند 53.23 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 53.330 جنيه.

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