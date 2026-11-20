اختُتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل أُقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية، يتقدمهم الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، ومحمد طارق، المدير الفني للمهرجان.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية، منهم يسرا، وليلى علوي، وفردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، وعايدة رياض، وإلهام شاهين، وسيف عبد الرحمن، والمخرج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج الألماني رالف بليجر، ومدير التصوير محمود عبد السميع، ولقاء الخميسي، والمخرج هاني خليفة، وخالد سليم، والمنتج هشام سليمان، ومحمد محمود عبد العزيز، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد كبير من الضيوف المصريين والأجانب.

واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلم استعرض أبرز فعاليات المهرجان وأنشطته على مدار أيام دورته السابعة والأربعين، أعقبه عرض جرافيكي احتفى بمرور خمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحت عنوان "50 سنة مهرجان.. حكاية وطن".

وصعد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى خشبة المسرح، حيث رحّب بالحضور، وقدم اعتذار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة المصري، عن حضور حفل الختام.

وتحدث حسين عن سحر السينما وقدرتها على جمع الشعوب والثقافات، مؤكدًا أن قيمة السينما لا تقتصر على توثيق اللحظات والحكايات، وإنما تكمن أيضًا في قدرتها على جمع البشر، خاصة في وقت يشهد فيه العالم اختلافات وانقسامات حادة.

وقال فهمي إن السينما تظل مساحة مشتركة تجمع الجمهور أمام الشاشة السحرية، من خلال أفلام تنتمي إلى مختلف دول العالم وتتحدث بلغات متعددة، لكنها تلتقي جميعًا في قدرتها على تقديم حكايات إنسانية يعيش معها المشاهد ويتأثر بأبطالها، مشيرًا إلى أن هذه هي القيمة الحقيقية للمهرجان، باعتباره منصة تجمع الأعمال السينمائية رفيعة المستوى، وتتيح للجمهور فرصة مشاهدتها والاستمتاع بها.

وأضاف أن أهمية المهرجان تمتد إلى دوره في جمع المبدعين من خلال الجلسات والفعاليات والورش الفنية والدروس المتخصصة (Master Classes)، التي تتيح لصُنّاع السينما تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة قضايا الصناعة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من السينمائيين ومحبي الفن السابع، القادرين على تطوير الصناعة وتقديم أعمال جديدة.

وفي سياق اهتمام المهرجان بالشباب ودعم المواهب الواعدة، أشار رئيس المهرجان إلى توقيع إدارة المهرجان عددًا من الاتفاقيات مع جامعات ومعاهد تعليمية مختلفة، كان آخرها مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا، بهدف إتاحة فرص أكبر للطلاب للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير مواهبهم، وفتح آفاق وفرص حقيقية أمامهم للعمل في المجال السينمائي، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يمثلون مستقبل صناعة السينما.

وأعرب فهمي عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الدورة السابعة والأربعين، حيث بيعت 53 ألف تذكرة، مؤكدًا أن المهرجان يمثل رحلة صادقة في حب السينما وصناعتها، وأن هذا الحضور يعكس مكانة السينما باعتبارها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على التأثير والتغيير.

وأشار إلى الإقبال اللافت على عروض الأفلام المصرية المرممة، التي وصفها بالكنوز السينمائية المصرية، موضحًا أنه نتيجة لهذا الإقبال، وبالتعاون مع الشركة القابضة، تقرر عرض جميع الأفلام التي جرى ترميمها في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، على أن تعقب العروض ندوات ومناقشات متخصصة، بما يعكس اهتمام الجمهور بتاريخ السينما المصرية وحرصه على إعادة اكتشاف أفلامها ومشاهدتها.

وتطرق رئيس المهرجان إلى التفاعل الكبير الذي حظيت به الدورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن متابعة الجمهور لم تقتصر على حضور العروض والأنشطة على أرض الواقع، وإنما امتدت إلى متابعة أخبار المهرجان وتفاصيل فعالياته ومحتواه الرقمي، وهو ما عكسته الأرقام التي حققتها المنصات الرسمية للمهرجان.

وقد حقق المهرجان على منصة إنستجرام 22 مليون مشاهدة، و300 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 2.5 مليون متابع. وعلى منصة فيسبوك، حقق 8 ملايين مشاهدة، و100 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 500 ألف. أما منصة تيك توك، فقد سجلت 85 مليون مشاهدة، ومليون تفاعل، ووصل مدى انتشار المحتوى إلى 200 ألف متابع.

وأكد فهمي أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمهرجان، وتؤكد تجاوز التفاعل معه حدود الفعاليات المقامة على أرض الواقع، ليصل إلى جمهور واسع يتابع أخباره ومحتواه ويشارك في التفاعل معه عبر المنصات الرقمية.

ووجّه رئيس المهرجان الشكر إلى وزارة الثقافة، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وإلى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة التي ساندت المهرجان وأسهمت في إنجاح فعالياته، مثمنًا دعمها وإيمانها بقيمة السينما وصناعتها.

كما خصّ بالشكر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور الفنان رضا الوكيل، وجميع العاملين بها، لاستضافتهم فعاليات المهرجان، وما قدموه من دعم وجهود أسهمت في خروج الدورة بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان.

وأعرب فهمي عن تقديره لجميع الرعاة والداعمين الذين أسهموا في إنجاح الدورة السابعة والأربعين، وحرصوا على ظهور المهرجان بالشكل الذي يليق بمصر وتاريخ السينما المصرية العريق. وفي مقدمتهم شركة Fresh، ومجموعة طلعت مصطفى. كما وجّه الشكر إلى كل من: PEUGEOT، وفيفو، وDMC، وAl Arabia United، ومصر للطيران، ولابوار، وجهينة، وTikTok، وVOX Cinemas، وMomentum McCann، وفندق سوفيتل، وجريدة المصري اليوم، وFrance 24، ومونت كارلو الدولية، والصين اليوم، وراديو النيل، وشركة الإسماعيلية، وشركة AVVSION والمهندس عز الدين غنيم، وشركة موستيك، وتذكرتي، ولجنة قطر للأفلام، إلى جانب جميع المكاتب والمراكز الثقافية التابعة لمختلف الدول والسفارات التي شاركت في دعم المهرجان.

كما شكر فريق العمل الذي أسهم في تنظيم الحفل وخروج المهرجان بالصورة المشرفة، وفي مقدمتهم المخرج محمد حمدي، مخرج حفلي الافتتاح والختام، وفريقه، والدكتورة رحاب هاني، كاتبة حفلي الافتتاح والختام، والأستاذ مصطفى أبو دشيش، رئيس مجلس إدارة شركة موستيك، وفريق العمل المسئول عن تجهيز السجادة الحمراء، وشركة Variety، وهاني نصيف، وأمير وديع، وجميع المسئولين عن تفاصيل الصوت والتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى كل فرد شارك بجهده في تنظيم الدورة وإنجاح فعالياتها.

وفي ختام كلمته، قدّم حسين فهمي الإعلامية جاسمين طه زكي لتولي تقديم حفل الختام، حيث رحّبت بالحضور، وأشارت إلى أن الدورة السابعة والأربعين جاءت حافلة بحب السينما والشغف بالفن، من خلال مجموعة من الأفلام المميزة والفعاليات المتنوعة التي جمعت صُنّاع السينما ومحبيها، معلنةً بدء مراسم توزيع التكريمات والجوائز.

استُهلت مراسم التكريم بمنح الهرم الذهبي لإنجاز العمر لمدير التصوير المصري الكبير سعيد شيمي، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في مجال التصوير السينمائي. وشهدت المراسم عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات مسيرته الفنية، أعقبه صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمة عبّر خلالها عن اعتزازه بهذا التكريم.

عقب تكريم مدير التصوير سعيد شيمي، انطلقت مراسم إعلان جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بمشاركة لجان التحكيم التي ضمت نخبة من السينمائيين والنقاد وصُنّاع الأفلام من مصر ومختلف دول العالم.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي): تكوّنت لجنة تحكيم الجائزة من الناقد السينمائي مارسيلو جانو (البرازيل)، والناقدة أروى تاج الدين (مصر)، والناقدة سوزان جيتل (ألمانيا). وذهبت الجائزة إلى فيلم «هيسل 85»، إخراج تيودورا آنا ميهاي.

جائزة أفضل فيلم وثائقي: تكوّنت لجنة التحكيم من المخرجة والباحثة السينمائية فيولا شفيق (ألمانيا، مصر)، والمدير الفني لمهرجان «ميلينيوم دوكس أجينست جرافيتي» كارول بيكارتشيك (بولندا)، والمونتير قتيبة برهمجي (سوريا). وذهبت الجائزة إلى فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، إخراج رانية الرافعي.

جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي: تكوّنت لجنة التحكيم من الناقدة السينمائية أدريانا بروديوس (بولندا)، ومديرة التصوير فريدا مرزوق (تونس، فرنسا)، والمونتيرة هبة عثمان (مصر).

جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم، التي تُمنح للمخرج، ذهبت إلى فيلم «قطار النهر»، إخراج لورينزو فيرو ولوكاس إيه. فينيالي.

جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) ذهبت إلى فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب»، إخراج أزامات شارجين.

تنويه خاص لفيلم «الفتاة الكفيفة والفيل»، إخراج اشتياك أحمد زيهاد.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة: تكوّنت لجنة التحكيم من المخرج حسن هادي (العراق)، والمخرجة وكاتبة السيناريو ستيفاني كولك (هولندا)، وصانعة الأفلام مريم أبو عوف (مصر).

جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير ذهبت إلى فيلم «أسرارنا»، إخراج لينتي ليانج.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى فيلم «كنا هنا»، إخراج براناف باسين.

تنويه خاص لفيلم «خيوط رقيقة»، إخراج صابرين خوري.

جائزة أفضل فيلم عربي طويل، وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف دولار أمريكي، وتُمنح للمنتج. وضمت لجنة التحكيم الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جيونا أ. نازارو (إيطاليا)، والمخرجة أمل رمسيس (مصر)، والمونتير والمنتج ليث المجالي (الأردن). وذهبت الجائزة إلى فيلم «المراعي الصيفية»، إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة: تكوّنت لجنة التحكيم من المخرجة ليلى عباس (فلسطين)، ومدير التصوير تودور فلاديمير باندورو (رومانيا)، والمخرج عمرو سلامة (مصر).

جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، التي تُمنح للمخرج، ذهبت إلى فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، إخراج رانية الرافعي.

جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) ذهبت إلى فيلم «بنتك»، إخراج سارة الشاذلي.

جائزة أفضل سيناريو أو إنجاز إبداعي مُنحت مناصفةً لفيلمي «حتى الفجر»، إخراج محمد زين الدين، و«المراعي الصيفية»، إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش.

جائزة أفضل أداء تمثيلي ذهبت إلى الممثلة منال عيسى عن دورها في فيلم «المراعي الصيفية».

وبعدها صعد محمد طارق المدير الفني للمهرجان، والذي بدأ كلمته بتوجه تحية خاصة إلى النجم الكبير حسين فهمي، معربا عن سعادته بالعمل معه، كما وجه التحية إلى كل فريق العمل، ليعلن بعدها جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وهي شهادة تُمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية بناءً على تصويت الجمهور، والتي ذهبت إلى فيلم «برلين»، إخراج أحمد عبد الله.

جوائز المسابقة الدولية، وضمت لجنة التحكيم نخبة من أبرز الأسماء السينمائية الدولية، برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، وعضوية كل من: المخرج أمير فخر الدين (ألمانيا، لبنان، سوريا)، والمخرج وكاتب السيناريو عمرو عرفة (مصر)، والممثلة فان بينجبينج (الصين)، والمخرجة لورا فونديل (بلجيكا)، ومدير التصوير مصطفى فهمي (مصر)، ومصمم الصوت بول ديفيز (المملكة المتحدة).

وأعلنت اللجنة جوائز المسابقة الدولية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

جائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية مُنحت مناصفةً لماريوس باندورو عن التصوير في فيلم «هيسل 85»، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر في الفيلم نفسه.

جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى فاليري باخنر عن دورها في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ ذهبت إلى روبرت شتادلُوبر عن دوره في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو ذهبت إلى ليلى المراكشي ودلفين أجو عن فيلم «الفراولة».

جائزة الهرم البرونزي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وقيمتها 3 آلاف دولار أمريكي، ذهبت إلى فيلم «البرانية»، إخراج أشجان الهمص.

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج، وقيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، ذهبت إلى رودي روزنبرج عن فيلم «كلمات الحب».

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وقيمتها 7 آلاف دولار أمريكي، وتُمنح للمنتج، ذهبت إلى فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

وعقب انتهاء مراسم إعلان الجوائز، هنّأت الإعلامية جاسمين طه زكي جميع الفائزين، ووجّهت الشكر إلى أعضاء لجان التحكيم على جهودهم ومشاركتهم في تقييم الأعمال السينمائية المشاركة في الدورة.

وأكد الفنان حسين فهمي - في كلمته الختامية - أن إقامة مهرجان بحجم ومكانة مهرجان القاهرة لا يمكن أن تتحقق بجهد فرد واحد، وإنما تقف وراءه عائلة كبيرة وجيش من العاملين المخلصين، يجمعهم حب السينما والإيمان برسالة المهرجان.

ودعا أعضاء فريق عمل المهرجان إلى الصعود إلى خشبة المسرح لتحية الجمهور، تقديرًا لجهودهم الكبيرة طوال فترة التحضير والتنظيم وإقامة الفعاليات، في لفتة احتفالية عكست تقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة.

واختُتم الحفل بتوجيه الشكر إلى الجمهور وضيوف المهرجان وجميع المشاركين والداعمين، معربًا عن تطلعه إلى استقبالهم في الدورة المقبلة، ومؤكدا استمرار المهرجان في أداء رسالته الثقافية والفنية، ودعم صناعة السينما المصرية والعربية والعالمية، وتعزيز مكانة القاهرة باعتبارها إحدى أهم عواصم السينما والثقافة في المنطقة والعالم.