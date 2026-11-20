أصبح ربط الهاتف المحمول بشاشة التلفزيون من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، خاصة مع الرغبة في مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والأفلام على شاشة أكبر، أو عرض الألعاب والتطبيقات ومحتوى الهاتف بصورة واضحة ومريحة.

وتتيح الهواتف الذكية الحديثة أكثر من طريقة للاتصال بالتلفزيون، سواء لاسلكيا عبر شبكة Wi-Fi أو باستخدام كابل HDMI، وتختلف الطريقة المناسبة بحسب نوع الهاتف وإمكانات الشاشة، وفيما يلي نستعرض أبرز الطرق والخطوات اللازمة لإتمام عملية الربط بسهولة:

أولا: توصيل الهاتف بالتلفزيون لاسلكيا:



تعد هذه الطريقة من أسهل وسائل عرض شاشة الهاتف على التلفزيون، ولا تحتاج إلى كابلات، لكنها تتطلب أن يدعم التلفزيون خاصية عرض الشاشة أو الاتصال اللاسلكي.

الخطوات:

1. تأكد من اتصال الهاتف والتلفزيون بشبكة Wi-Fi نفسها، إذا كانت طريقة الاتصال تتطلب ذلك.

2. شغل التلفزيون وتأكد من تفعيل خاصية Screen Mirroring أو Wireless Display.

3. افتح الإعدادات في هاتفك المحمول.

4. انتقل إلى قسم الأجهزة المتصلة أو الاتصال والمشاركة، بحسب نوع الهاتف.

5. اختر خاصية عرض الشاشة أو Cast أو Smart View في هواتف سامسونج.

6. انتظر حتى تظهر أسماء الأجهزة المتاحة، ثم اختر اسم التلفزيون.

7. وافق على طلب الاتصال الذي قد يظهر على شاشة التلفزيون، وبمجرد اكتمال الاتصال، ستظهر شاشة الهاتف على التلفزيون، ويمكنك تصفح التطبيقات ومشاهدة الصور والفيديوهات وتشغيل الألعاب.

ربط الهاتف بشاشة التلفزيون

ثانيا: ربط الهاتف بالتلفزيون باستخدام Chromecast:



تتيح هذه الطريقة بث المحتوى من الهاتف إلى التلفزيون باستخدام جهاز Chromecast أو تلفزيون يدعم Google Cast.

الخطوات:

1. وصل جهاز Chromecast بمنفذ HDMI في التلفزيون.

2. تأكد من توصيل الهاتف والجهاز بالشبكة اللاسلكية نفسها.

3. افتح تطبيق Google Home واتبع تعليمات إعداد الجهاز.

4. اختر جهاز التلفزيون من قائمة الأجهزة المتاحة.

5. استخدم خيار Cast Screen لعرض شاشة الهاتف بالكامل، أو اضغط على أيقونة البث داخل التطبيقات المدعومة لإرسال الفيديو مباشرة.



ثالثا: توصيل الهاتف بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI:



إذا كنت تفضل الاتصال السلكي، يمكنك استخدام محول مناسب لمنفذ الهاتف، سواء USB-C إلى HDMI أو محول Lightning إلى HDMI لأجهزة آيفون المتوافقة.

الخطوات:

1. أحضر محولا يدعم إخراج الفيديو ومتوافقا مع هاتفك.

2. وصل المحول بالهاتف.

3. استخدم كابل HDMI لتوصيل المحول بالتلفزيون.

4. اختر مدخل HDMI الصحيح من جهاز التحكم بالتلفزيون.

5. انتظر ظهور شاشة الهاتف على التلفزيون.