وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات بالإرهاب إلى شخص يبلغ 35 عاماً في مدينة سيدني، مؤكدة القبض على شخصين آخرين، خلال مداهمات أمنية نُفذت صباح اليوم الجمعة في عشر ضواحٍ بالمدينة.

وأكدت الشرطة الفيدرالية في مؤتمر صحفي أنه كان بحوزة المتهم "مواد متطرفة مستوحاة من تنظيم داعش"، ويبحث في كيفية تصنيع عبوة ناسفة ووضعها داخل سيارة لاستخدامها في هجوم إرهابي محتمل".

وأوضحت نائبة مفوض الأمن القومي، هيلدا سيريك، أن التحقيقات تشير إلى أن الرجل كان يتصرف بمفرده، ولم يحدد أهدافاً أو مواقع لتنفيذ هجوم، مؤكدة عدم وجود تهديد مستمر للسلامة العامة.

فيما اتهمت الشرطة المعتقل بإعداد وثيقة تتعلق بالإرهاب عن عمد وحيازة مواد متطرفة عنيفة، فيما يواجه الرجلان الآخران، البالغان 34 و33 عاماً، اتهامات محتملة تتعلق بعرقلة تحقيق للشرطة وحيازة أسلحة نارية.

وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى لهجوم شاطئ بوندي في سيدني، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً خلال احتفال بعيد الحانوكا.