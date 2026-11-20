أكدت وزارة الخارجية الروسية ان نظام كييف كثف نشاطه الإرهابي ضد روسيا على خلفية استئناف عملية التفاوض.

وبيّنت الخارجية الروسية في بيان لها أن مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية يهاجمون أهدافا مدنية لعجزهم عن النجاح على خط المواجهة.

وشددت على أن تصرفات هولندا غير المدروسة لدعم زيلينسكي تؤدي إلى التصعيد وستأخذها روسيا في الحسبان عند وضع خططها العسكرية.

وقالت كذلك : روسيا ستحمي مصالحها المشروعة وتضمن تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ولفتت إلى أنه سيتم ترميم جسر القرم خلافا لرغبات أعداء روسيا وسيصبح في حالة أفضل مما كان عليه.

وختمت الخارجية الروسية بيانها : أوروبا تراهن على تصعيد الصراع في أوكرانيا وليست مستعدة لأن تصبح طرفا مشاركا بشكل كامل في عملية التفاوض.