طالب الإعلامي كريم رمزي إدارة نادي الزمالك بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بالنادي، بعد تنظيمهم أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على عدم صرف رواتبهم لأكثر من شهر.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عمال نادي الزمالك نظموا عدة وقفات احتجاجية في الفترة الأخيرة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، معربًا عن أمله في تحرك إدارة النادي لإنهاء الأزمة وصرف الرواتب المتأخرة.

وأضاف أن العاملين بالنادي يستحقون الاهتمام والحصول على مستحقاتهم في مواعيدها، خاصة أن رواتبهم ليست كبيرة، مؤكدًا ضرورة وضع حل سريع لأزمتهم.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد خالد بشارة، معقل فريق الجونة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويأمل الزمالك في العودة بالنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة.