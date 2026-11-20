تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى مدينة نيون السويسرية، لمتابعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، والتي تُقام بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، لتحديد المواجهات الأربع في هذا الدور.

وتشهد المرحلة المقبلة مشاركة 8 منتخبات نجحت في حجز مقاعدها بعد نهاية دور المجموعات، يتقدمها عدد من أبرز القوى الكروية في القارة، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال، إلى جانب إسبانيا وهولندا وبلجيكا والنرويج، في منافسة مرتقبة نحو حصد اللقب.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات المستوى الأول، حيث ضمت قائمة المتصدرين منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال، بينما تأهلت بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

وشهدت المجموعة الأولى تأهل فرنسا في الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما احتلت إيطاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتذيلت تركيا الترتيب دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على هولندا، التي حلت وصيفة بالرصيد نفسه، بينما جاء منتخب اليونان في المركز الثالث برصيد 11 نقطة أيضًا، وتذيلت صربيا المجموعة دون نقاط.

أما المجموعة الثالثة، فحسم منتخب إنجلترا صدارتها برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على إسبانيا، التي أنهت المنافسات في المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما احتلت كرواتيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وجاءت التشيك في المركز الأخير دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع منتخب البرتغال المركز الأول برصيد 15 نقطة، بينما تأهلت النرويج بعدما احتلت المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقة على الدنمارك صاحبة المركز الثالث بالرصيد نفسه، في حين جاءت ويلز رابعة برصيد 3 نقاط.

نظام قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تُجرى قرعة الدور ربع النهائي وفقًا لنظام يمنح أفضلية لمتصدر كل مجموعة، إذ يواجه أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعة أخرى، مع تجنب تكرار المواجهات التي جمعت بين الفرق خلال مرحلة المجموعات.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، بينما تستضيف المنتخبات المتصدرة مواجهات الإياب، لتكون لها أفضلية خوض مباراة الحسم على أرضها ووسط جماهيرها.

موعد مباريات ربع ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفترة من 25 إلى 30 مارس 2027 موعدًا لإقامة مباريات الدور ربع النهائي، بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام المرحلة النهائية من البطولة خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2027، حيث تتنافس المنتخبات المتأهلة على حصد لقب دوري الأمم الأوروبية.