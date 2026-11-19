أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 21 نوفمبر 2026 وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا

وأوضحت الهيئة في بيانها، تكوّن شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة طوال أيام الأسبوع.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء خلال تلك الفترة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تسجل درجات الحرارة العظمى يوم السبت 28 درجة والصغرى 17 درجة، وتنخفض يوم الأحد لتسجل العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وتصل يوم الاثنين إلى 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تستقر يومي الثلاثاء والأربعاء عند 25 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى.

السواحل الشمالية:

تبلغ العظمى يوم السبت 26 درجة والصغرى 17 درجة، ثم تنخفض يوم الأحد لتسجل العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وتسجل يوم الاثنين 23 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، ويوم الثلاثاء 23 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وتصل يوم الأربعاء إلى 23 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

شمال الصعيد:

تسجل العظمى يوم السبت 30 درجة والصغرى 13 درجة، وتنخفض يوم الأحد إلى 27 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، وتستقر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عند 26 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد:

تسجل العظمى يوم السبت 33 درجة والصغرى 18 درجة، وتبلغ يوم الأحد 32 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وترتفع مجددًا يوم الاثنين إلى 33 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، فيما تسجل يومي الثلاثاء والأربعاء 32 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بالتنويه على أنه نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس، خاصة في فصل الخريف، فإنه يتم التحديث في حالة حدوث أي تغيير، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها باستمرار.