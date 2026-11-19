التقى الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ إسماعيل العثماني عضو المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في إطار بحث سبل تعزيز التواصل والتعاون بين الدار والمجلس، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الدينية والفكرية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل توطيد علاقات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات العلمية والإفتائية التي تمتلكها دار الإفتاء المصرية في دعم المؤسسات الإسلامية بالخارج، بما يسهم في ترسيخ منهج الاعتدال والوسطية، وتعزيز الوعي الديني لدى المسلمين في المجتمعات الأوروبية، ومساعدتهم على التعامل مع القضايا والتحديات المعاصرة وفق فهم صحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية.

من جهته، أعرب الشيخ إسماعيل العثماني عن تقديره لمفتي الجمهورية و للدور العلمي والإفتائي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية، وما تقدمه من جهود في نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التعايش والحوار، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الدار خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قضايا المسلمين في ألمانيا وأوروبا.

ويأتي اللقاء في سياق حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم، وتوسيع مجالات التعاون العلمي والإفتائي، بما يدعم حضور الخطاب الديني الرشيد، ويعزز جسور التواصل والتفاهم بين المجتمعات والثقافات المختلفة.