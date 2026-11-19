أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، أنه لن يتخذ قرارا بشأن خطوته التالية في الحرب مع إيران إلا بعد مطلع العام الجديد.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لترامب عبر الهاتف اليوم الخميس لموقع /أكسيوس/ الأمريكي على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته إلى الولايات المتحدة قادما من الصين.

وقال ترامب: "لن أتسرع في اتخاذ أي قرار [بشأن إيران]. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

ويرى /أكسيوس/ أن تصريحات ترامب قد تعني أنه يمنح مزيدا من الوقت ليؤتي الحصار البحري وحملة الضغوط الاقتصادية ثمارهما، وهو ما يحثه عليه العديد من مستشاريه.

لكن هذا قد يشير أيضا إلى أن ترامب - في حال لم تقدم إيران تنازلات بحلول نهاية العام - يرغب في ترك مساحة زمنية كافية لاتخاذ إجراء عسكري، وذلك قبل أن يستقر وضع الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بحسب أكسيوس.