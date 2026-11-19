وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار الحكومة الصومالية بطرد سفيرها بأنه خطوة غير مسؤولة، معربة عن استنكارها الشديد للنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر الذي تتبناه مقديشو تجاه أبوظبي.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أكدت أبو ظبي أن هذا النهج ينطوي على مواقف غير مسؤولة تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض أسس التعاون بين البلدين.

وشدد البيان على ضرورة أن تستند القرارات ذات التأثير في العلاقات بين الدول إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

إقحام الإمارات في خلافات داخلية

وأعربت الإمارات عن أسفها لقيام الحكومة الصومالية بإقحامها في خلافاتها الداخلية حول السلطة، بما قد ينعكس سلباً على مصالح الشعبين الشقيقين.

إغلاق السفارة الإماراتية في مقديشو

وأشارت الإمارات إلى أنها سبق أن أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير 2026، نظراً للممارسات العدائية التي انتهجتها الحكومة الصومالية تجاه سفارة الدولة وسياساتها، بما في ذلك قراراتها بإلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.