أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لتحركاته، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على الحماية من أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له مع برنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، يتولى قيادة التنظيم الدولي، لافتًا إلى ارتباط اسمه بقضية 1965 التي كان سيد قطب أحد أبرز المتهمين فيها.

يتبنى أفكار سيد قطب

ولفت إلى أن صلاح عبد الحق كان موجودًا مع القيادي الإخواني محمود عزت، واصفًا إياه بأنه «قطبي بامتياز»، مؤكدًا أنه يتبنى أفكار سيد قطب ومنهجه الفكري.