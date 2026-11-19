حرص أحمد حسن، مدير منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، على تنظيم احتفالية لتكريم 140 شخصًا، بينهم 33 من حفظة القرآن الكريم، للعام العشرين على التوالي، وذلك بمسقط رأسه في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا.

ونشر أحمد حسن صورًا من الاحتفالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «السنة العشرين على التوالي.. وواحدة من أحب المناسبات إلى قلبي، وهي تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة مغاغة محافظة المنيا، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يبارك في كل من ساهم فيه».

وأُقيمت الاحتفالية الكبرى بمدرسة العميد بمدينة مغاغة، وسط حضور الآلاف من أسر حفظة القرآن الكريم، إلى جانب عدد كبير من المشاركين، في أجواء احتفالية شهدت تكريم المكرمين تقديرًا لجهودهم وإنجازهم.

ويحرص أحمد حسن على إقامة هذه المناسبة سنويًا، حيث يواصل تنظيمها للعام العشرين على التوالي، في تقليد اعتاد عليه أبناء مدينته مغاغة بمحافظة المنيا.