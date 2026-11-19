تعرض فريق الإسماعيلي لضربة مزدوجة خلال مواجهته أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، بعدما تعرض الشقيقان عبد الله محمد ويوسف محمد للإصابة في العضلة الضامة خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وبدأت الإصابات مبكرًا، بعدما تعرض عبد الله محمد، مدافع الإسماعيلي، لشد في العضلة الضامة، ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة الثانية، ويضطر الجهاز الفني إلى إجراء تبديل مبكر.

ولم تمر سوى 13 دقيقة حتى تعرض شقيقه يوسف محمد للإصابة في العضلة الضامة أيضًا، ليغادر هو الآخر الملعب في الدقيقة 15، وسط ضربة مؤثرة للفريق الذي فقد لاعبين في وقت مبكر من المواجهة.

التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي والداخلية

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، ليخسر الإسماعيلي نقطتين في مشواره بالمسابقة.

وشهد اللقاء أيضًا تعرض الداخلية لحالة طرد في الدقيقة 30، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمحمد رزق، إثر تدخله على يوسف محمد.