أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم مبيت المرأة التي توفي زوجها في بيت أهلها خلال فترة العدة، من أجل رعاية والدتها المريضة، موضحًا أن الأصل أن تعتد المرأة في بيت الزوجية الذي كانت تقيم فيه قبل وفاة زوجها، ولا تخرج منه إلا لضرورة معتبرة.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيت الزوجية طوال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل معاني شرعية، منها إظهار قدسية عقد الزواج، والتعبير عن الحزن على فراق الزوج، باعتباره سندًا للمرأة ومصدرًا للرعاية والأمان.

خروج المرأة من بيت الزوجية أثناء العدة

وأضاف أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية خلال العدة إلا لضرورة قائمة، مثل الحاجة إلى مراجعة طبيبة مختصة، أو استكمال إجراءات ضرورية لصرف المعاش، خاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل.

وأشار إلى أن رعاية الأم المريضة قد تُعد من الضرورات التي تبيح للمرأة الخروج من بيت الزوجية، إذا لم يوجد أحد آخر يتولى رعايتها والقيام على شؤونها، موضحًا أن الأصل في هذه الحالة أن تنتقل الأم إلى بيت ابنتها المعتدة، حتى تتمكن من رعايتها دون مغادرة بيت الزوجية.

وأكد الشيخ حسن اليداك أنه إذا تعذر انتقال الأم، ولم يوجد من يرعاها سوى ابنتها، فلا مانع من انتقال المرأة إلى بيت والدتها والمبيت معها طوال فترة الحاجة، مراعاةً لظروف الأم المريضة وغياب من يتولى رعايتها.