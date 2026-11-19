قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن البنات والأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم، استودعهم إياهم، وجعل رعايتهم وحفظ حقوقهم وحسن تنشئتهم من أجلِّ المسؤوليات وأعظم الواجبات؛ فالطفل له كرامته ومشاعره وحقوقه، ويحتاج إلى الرعاية والرحمة والاحتواء، وينبغي أن تكون أسرته موطنًا للأمان والسكينة، لا بيئة للخوف والإيذاء والمعاناة.

وتابع مركز الأزهر في منشور على فيس بوك: وقد قرر الإسلام عظيم مسؤولية الوالدين تجاه أولادهم، وجعل رعايتهم وتربيتهم أمانة سيُسألون عنها أمام الله تعالى، فقال سيدنا رسول الله: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» [متفق عليه].

وأضاف أن العنف الأسري ضد الأطفال جريمة لا تبرر تحت أي مسمى، سواء أكان بالضرب أو الإهانة أو التهديد أو التخويف أو غير ذلك من صور الإيذاء النفسي والجسدي؛ فلا يجوز اتخاذ التربية أو التأديب ذريعة للاعتداء على الأطفال أو الانتقاص من كرامتهم أو تعريض سلامتهم للخطر؛ إذ لا تتحقق التربية بالعنف، ولا تُبنى الشخصية بالإهانة، ولا تُغرس القيم بالتخويف والترهيب.

مناهج التربية في الإسلام

وأقامت الشريعة الإسلامية مناهج التربية وترسيخ القيم على الرحمة والرفق والإحسان، وجعلت دفع الضرر وصيانة النفس من مقاصدها العظيمة، اتباعًا لقول سيدنا رسول الله: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه]، وهي قاعدة تقطع الطريق على كل ممارسة تلحق الأذى بالإنسان أو تنال من سلامته وكرامته.

وقد كان سيدنا رسول الله أبلغ الناس في الرحمة، وأحسنهم معاملة للصغار؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رأى النبي يُقبِّل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحدًا، فقال له رسول الله: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» [متفق عليه] ، وفي ذلك بيان أن الرحمة ليست ضعفًا في التربية، وإنما هي أساس التعامل السوي وجوهر التربية الصالحة.

واستكمل: إضافة إلى أن خطورة العنف الأسري لا تقف عند لحظة وقوعه، بل تمتد إلى آثار نفسية وسلوكية واجتماعية بعيدة المدى؛ فقد يزعزع شعور الطفل بالأمان، ويضعف ثقته بنفسه وبمن حوله، ويؤثر في تكوين شخصيته واستقراره النفسي وعلاقاته بالآخرين، وربما يظل أثره ملازمًا له في مراحل حياته المختلفة.

كما أن خلافات الوالدين ومشكلاتهما لا يجوز أن تكون مبررًا للزج بالأطفال في صراعاتهما، أو اتخاذهم وسيلة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات؛ فالأبناء ليسوا طرفًا في نزاعات الكبار، ويتعين على الوالدين تحييدهم عنها، وصيانة مشاعرهم، وتقديم مصلحتهم وسلامتهم على كل اعتبار.

وأشار إلى أن الأولاد ليسوا ملكية خاصة لوالديهم، وإنما هم أمانة استودعها الله إياهما، وحقوقهم واجبة الرعاية والصيانة، ولا تُسوِّغ الأبوة أو الأمومة إيذاءهم أو الاعتداء عليهم أو تعريض حياتهم للخطر؛ فسلطة الوالدين التربوية مسؤولية مقيدة بمقتضيات الرحمة والمصلحة والرعاية، وليست تفويضًا بالإيذاء أو التعسف.

وأكد أنه من المهم التأكيد على أن بناء الأسرة وتربية الأبناء مسؤولية تحتاج إلى وعي وتأهيل؛ ومن هذا المنطلق يضطلع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بدوره التوعوي والتأهيلي من خلال برامجه المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين، وتعريفهم بأسس الحياة الزوجية السعيدة، ومهارات التعامل بين الزوجين، وأسس التربية السليمة للأبناء؛ إيمانًا بأن بناء الأسرة المستقرة يبدأ بالوعي، وأن حسن تربية الأبناء ثمرة لبيئة أسرية يسودها التفاهم والرحمة والاحترام.

كما أن حماية الأطفال من العنف مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية والجهات المعنية بحماية الطفل، من خلال نشر الوعي بحقوقهم، ومواجهة جميع صور الإيذاء الأسري، وعدم التستر على الانتهاكات أو تبريرها، والتدخل لحمايتهم إذا تعرضوا للخطر، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

وتابع: فواجبنا جميعًا أن نرسخ المعنى الحقيقي للأبوة والأمومة، وأن ندرك أن رعاية الأبناء لا تكون بإخضاعهم وإخافتهم، وإنما بحسن احتوائهم وتوجيههم وبناء شخصياتهم بالحب والقدوة؛ فالبيت الذي يأمن فيه الطفل على نفسه وكرامته هو البيت الذي تنشأ فيه النفوس السوية، وتُبنى فيه الأجيال القادرة على بناء مستقبلها ومستقبل أوطانها.

والله نسأل أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يرزق الآباء والأمهات الحكمة والرحمة وبر أولادهم، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والسكينة، وأن يجنبنا كل مكروه وسوء؛ إنه سبحانه رحيم رحمـٰن.