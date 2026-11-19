أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الخلافات الزوجية من أكثر المشكلات التي تتكرر في حياة الناس، وتتصدر جانبًا كبيرًا من قضايا الأحوال الشخصية التي تصل إلى دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن الحياة بطبيعتها مليئة بالأزمات والاختبارات، لكن الخلافات بين الزوجين تظل من أكثر التحديات اليومية داخل البيوت.

لماذا وصف القرآن الكريم الزواج بأنه ميثاق غليظ ؟

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، مساء اليوم الخميس، أن عقد الزواج وصفه القرآن الكريم بأنه «مِيثَاقًا غَلِيظًا»، في إشارة إلى عظمة هذا العقد ومكانته، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».

وأشار إلى أن وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ يعكس أنه ليس مجرد اتفاق عابر بين رجل وامرأة، بل رابطة تقوم عليها الأسر، وتتحقق من خلالها الذرية، وتُبنى بها العلاقات الاجتماعية، وتتحقق بها مقاصد شرعية وإنسانية عظيمة.

وأضاف الجندي أن الشيطان يسعى إلى إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته وهدم هذا الميثاق، معتبرًا أن التفريق بين الزوجين من أخطر صور الإفساد التي حذر منها القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ».

وشدد على أن خطورة الخلافات الزوجية لا تتوقف عند حدود المشكلة بين الزوجين؛ بل تمتد آثارها إلى الأسرة والأبناء واستقرار البيت، داعيًا إلى إدراك قيمة الميثاق الذي يجمع الزوجين، وعدم السماح للخلافات اليومية بأن تتحول إلى وسيلة لهدم العلاقة الزوجية.