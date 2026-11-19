كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد محتملة للطماطم في دعم صحة الكبد والحد من تراكم الدهون داخله، بفضل احتوائها على مركب طبيعي يُعرف باسم «فيتوين» (Phytoene)، وهو أحد المركبات النباتية التي تنتمي إلى عائلة الكاروتينات، وقد يساهم في تنظيم عملية حرق الدهون داخل الكبد.

ما هو مرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي؟

وتأتي هذه النتائج في ظل تزايد معدلات الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي، المعروف اختصارًا باسم MASLD، والذي يصيب نحو شخص واحد من كل 4 بالغين في بريطانيا، وفقًا لما أورده تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم كميات زائدة من الدهون داخل خلايا الكبد، وغالبًا ما يرتبط بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

وتكمن خطورته في أنه قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة، ما يجعل اكتشافه صعبًا لدى بعض المصابين، بينما قد يؤدي إهماله إلى مضاعفات خطيرة، منها:

ـ التهاب الكبد.

ـ تليف الكبد وتكوّن ندبات قد تكون غير قابلة للعلاج.

ـ فشل الكبد في المراحل المتقدمة.

الطماطم تحارب دهون الكبد

مركب في الطماطم يقلل دهون الكبد

ركزت دراسة حديثة نُشرت في دورية «Molecular Nutrition & Food Research» على مركب الفيتوين الموجود في الطماطم، وأجراها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في مدينة بوسطن.

وخلال الدراسة، تناولت مجموعة من الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات المكررة، بهدف تحفيز الإصابة بالكبد الدهني، بينما حصلت مجموعة أخرى على النظام الغذائي نفسه، إلى جانب مكملات يومية من الفيتوين تعادل الكمية الموجودة في 3 إلى 4 حبات متوسطة الحجم من الطماطم.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي حصلت على الفيتوين سجلت انخفاضًا ملحوظًا في تراكم الدهون داخل الكبد مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وفسر الباحثون هذه النتائج بأن المركب ساعد على زيادة مستويات بروتينات مهمة، أبرزها SIRT1 وAMPK، التي تؤدي دورًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون، ومساعدة الكبد على استخدامها كمصدر للطاقة بدلًا من تخزينها.

وأوضح البروفيسور شيانغ دونغ وانغ، قائد الدراسة والمتخصص في التغذية والتمثيل الغذائي للكاروتينات، أن التأثيرات الوقائية المحتملة للفيتوين قد ترتبط بمركبات نشطة ينتجها الجسم عند تكسير هذا العنصر.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات، خاصة التجارب السريرية على البشر، لتقييم تأثير الأطعمة والمكملات الغنية بالفيتوين في الأشخاص المصابين بالسمنة والسكري والكبد الدهني.

الطماطم تحارب دهون الكبد

دراسة أخرى تكشف فوائد الطماطم لمرضى الكبد الدهني

لم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي ربطت بين الطماطم وصحة الكبد؛ إذ أظهرت تجربة إيطالية صغيرة بدورية «Nutrients» نتائج مشجعة لدى أشخاص مصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي.

وشملت التجربة تناول المشاركين يوميًا:

ـ 200 جرام من الطماطم الطازجة، بما يعادل نحو حبتين إلى 3 حبات متوسطة.

ـ 50 جرامًا من صلصة الطماطم، أي ما يقارب 3 ملاعق كبيرة.

واستمر النظام الغذائي لمدة 6 أسابيع، وأظهرت النتائج انخفاضًا أكبر في دهون الكبد لدى المشاركين الذين أضافوا الطماطم إلى نظامهم الغذائي، مقارنة بمن لم يتناولوها بهذه الكميات.

ورجح الباحثون أن مركبات الطماطم قد تؤثر في كيفية إنتاج الدهون وتخزينها وحرقها داخل الكبد، فضلًا عن دورها المحتمل في الحد من الالتهابات المرتبطة بالمرض، لكن الدراسة لم تحدد المركب المسؤول تحديدًا عن هذه الفوائد.

الطماطم تحارب دهون الكبد

الطماطم قد تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

وتمتد الفوائد المحتملة لمركبات الطماطم إلى صحة الجلد أيضًا؛ إذ أشارت تجربة أجرتها جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف بألمانيا، بالتعاون مع جامعة دندي، إلى أن تناول كبسولات تحتوي على كاروتينات الطماطم، من بينها الفيتوين، ارتبط بانخفاض احمرار الجلد بعد التعرض المنضبط للأشعة فوق البنفسجية، مقارنة بمن تناولوا دواءً وهميًا.

ويعتقد الباحثون أن هذه المركبات قد تساعد في تقليل بعض الأضرار الخلوية والالتهابات المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس الضارة.

الطماطم تحارب دهون الكبد

كيف تحصل على أكبر فائدة من الطماطم؟

يمكن تعزيز استفادة الجسم من المركبات النباتية الموجودة في الطماطم، ومنها الفيتوين والليكوبين، من خلال بعض الطرق الغذائية، أبرزها:

ـ تناول الطماطم مع الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، لأن الفيتوين والليكوبين من المركبات القابلة للذوبان في الدهون، ما يساعد على امتصاصهما بصورة أفضل.

ـ طهي الطماطم: إذ يساعد التسخين والتصنيع على تكسير جدران الخلايا النباتية، ما يجعل بعض الكاروتينات أسهل في الامتصاص.

ـ استخدام منتجات الطماطم المركزة: مثل معجون الطماطم والصلصة والباساتا، التي توفر مصادر مركزة من الكاروتينات.

ـ تنويع مصادر الغذاء: فالفيتوين لا يوجد في الطماطم فقط، بل يتوافر أيضًا في الجزر والمشمش والخوخ والبطيخ والحمضيات.

ويُعد الجزر من المصادر الغنية بالفيتوين، بل قد يحتوي على كميات أكبر منه مقارنة بالطماطم.

الطماطم تحارب دهون الكبد

هل تناول الطماطم يمنع الإصابة بالكبد الدهني؟

رغم النتائج الواعدة، فإن الأدلة المتعلقة بمركب الفيتوين لا تزال في مراحل البحث، ولا يمكن اعتبار تناول الطماطم علاجًا للكبد الدهني أو وسيلة مؤكدة للوقاية منه.

وأوضح دوان ميلور، اختصاصي التغذية والباحث بجامعة أستون، أن نتائج الأبحاث بشأن الفيتوين تمثل مؤشرًا علميًا مثيرًا للاهتمام، لكنها لا تزال غير كافية لوضع توصيات غذائية محددة.

وأضاف أن الطماطم، خاصة عند طهيها قليلًا مع زيت الزيتون والثوم، كما يحدث في قاعدة الصلصة المعروفة باسم «السوفريتو»، تمثل جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي، الذي ترتبط أنماطه بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وشدد على أن الطماطم ليست العنصر الوحيد المسؤول عن هذه الفوائد، بل تأتي ضمن نمط غذائي متكامل يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة النباتية المتنوعة.

وبشكل عام، يظل اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية الملونة، والحفاظ على وزن صحي، من العوامل المهمة لدعم صحة الكبد على المدى الطويل.