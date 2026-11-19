تجسد الشراكة المصرية اليابانية في مجال النقل أحد أبرز نماذج التعاون التنموي بين البلدين؛ من خلال مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يستهدف تطوير شبكة النقل الجماعي وربط أبرز الوجهات السياحية، وفي مقدمتها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بشبكة نقل حديثة ومستدامة، بما يسهل حركة الزائرين والسائحين، ويعزز المقومات السياحية للمنطقة، إلى جانب خدمة التجمعات السكنية ذات الكثافات المرتفعة وتخفيف الضغط المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة، مستفيداً من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة في تنفيذ مشروعات المترو.

وتأتي أعمال تنفيذ الخط في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، التي تشمل مختلف مراحل المشروع، بدءا من الدراسات والتصميمات الهندسية، مرورا بتوفير التمويل الميسر، ووصولا إلى تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد القطارات وأنظمة التشغيل والإشارات والتحكم، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية اليابانية إلى الكوادر المصرية.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره حلقة وصل جديدة بين منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ووسط القاهرة ومصر القديمة، بما يتيح ربط هذه المناطق الأثرية والسياحية بشبكة مترو الأنفاق، ويوفر وسيلة انتقال جماعي آمنة ومنتظمة للمواطنين والزائرين، فضلا عن تعزيز كفاءة الربط بين مناطق غرب القاهرة الكبرى وشرقها.

وقال الدكتور أشرف العبد، رئيس برامح بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد لمسافة تقترب من 19 كيلومترا، بطول فعلي يبلغ نحو 18.8 كيلومتر، وتضم 17 محطة، معظمها محطات نفقية، باستثناء محطة واحدة شبه سطحية، ويستهدف المشروع ربط منطقة حدائق الأشجار غربا بمنطقة الفسطاط شرقا، مرورا بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.

ويشمل المسار محطات حدائق الأشجار، حدائق الأهرام، النصر، المتحف المصري الكبير، الرماية، الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة، الجيزة، ميدان الجيزة، الروضة، الملك الصالح، وصولا إلى الفسطاط.

وأضاف أن المسار الجديد يتيح خدمة مناطق الهرم وفيصل والعمرانية ومحيط الجيزة، وهي مناطق تشهد كثافات سكانية وحركة مرورية مرتفعة، كما يسهم في تخفيف الضغط على الشوارع والمحاور الرئيسية، من خلال توفير بديل حديث للنقل الجماعي يقلل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء محطتي تبادل رئيسيتين مع شبكة مترو الأنفاق القائمة، الأولى بمحطة الجيزة للربط بالخط الثاني، والثانية بمحطة الملك الصالح للربط بالخط الأول، بما يسمح للركاب بالانتقال بين الخطوط المختلفة ومواصلة رحلاتهم إلى مناطق متعددة بالقاهرة الكبرى.

ويكتسب الربط بمحطة المتحف المصري الكبير أهمية إضافية، إذ يوفر وسيلة انتقال مباشرة إلى محيط المتحف ومنطقة الأهرامات، ويساعد على تسهيل حركة الزائرين والسائحين، ويدعم تكامل منظومة النقل مع المقاصد السياحية والأثرية في الجيزة.

كما يتضمن المسار عبور الأنفاق أسفل فرعي نهر النيل عبر جزيرة الروضة، وصولا إلى منطقة الملك الصالح، حيث تنفذ أعمال الربط مع الخط الأول للمترو من خلال ممر يتيح انتقال الركاب بين الخطين.

ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة بين طرفي المرحلة الأولى نحو 30 دقيقة، مع تشغيل 23 قطارا، يتكون كل منها من 8 عربات، بإجمالي 184 عربة، بما يدعم استيعاب الطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي في المناطق التي يخدمها الخط.

وتشير التقديرات الواردة بشأن المشروع إلى إمكانية وصول الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو مليوني راكب يوميا عند اكتمال تنفيذه، بما يسهم في تحسين كفاءة التنقل داخل القاهرة الكبرى.

وشهدت محطات القطاع الغربي من المرحلة الأولى تقدما ملحوظا في تنفيذ الأعمال المدنية، وفقا لبيانات نوفمبر 2026، حيث تراوحت نسب الإنجاز بين 65.8% و87.4%، فيما تتواصل الأعمال بالقطاع الشرقي لاستكمال المحطات والأنفاق ومرافق الربط مع خطوط المترو القائمة.

وسجلت محطة المتحف المصري الكبير أعلى نسبة إنجاز بين محطات القطاع الغربي، بلغت 87.4%، تلتها محطة النصر بنسبة 82.5%، ثم محطة الرماية بنسبة 82.6%، ومحطة حدائق الأهرام بنسبة 81.1%.

كما بلغت نسبة الإنجاز بمحطة الأهرامات 79.1%، ومحطة مدكور 79.3%، ومحطة المساحة 78.8%، ومحطة المطبعة 76%، ومحطة العريش 75.6%، ومحطة الطالبية 74.9%، فيما سجلت محطة حدائق الأشجار 72.7%، ومحطة المريوطية 65.8%.

وفي القطاع الشرقي، بلغت نسبة الإنجاز بمحطة الملك الصالح 46.2%، ومحطة الروضة 43.4%، ومحطة ميدان الجيزة 36.9%، ومحطة الجيزة 31.8%، بينما سجلت محطة الفسطاط 28.6%.

وتعكس هذه المؤشرات اختلاف طبيعة الأعمال الهندسية والتنفيذية بين القطاعين، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة التي تتطلب تنسيقا مستمرا بشأن تحويل المرافق وتنظيم الحركة المرورية، فضلا عن طبيعة أعمال الحفر والإنشاءات بالقرب من المنشآت القائمة ومجرى نهر النيل.

وفيما يتعلق بأعمال حفر الأنفاق، شهد القطاع الغربي تقدما في تشغيل ماكينات الحفر العملاقة، حيث انتهت ثلاث ماكينات من أصل أربع من تنفيذ مساراتها، فيما استكملت الماكينة الرابعة أعمال الحفر المقررة لها. وتعتمد هذه الأعمال على تكنولوجيا ماكينات حفر الأنفاق (TBM)، التي تتولى حفر المسار تحت الأرض وتركيب حلقات خرسانية لتبطين النفق بصورة متزامنة مع تقدم عملية الحفر، بما يضمن استقرار التربة والأنفاق وفقا للاشتراطات الهندسية المعتمدة.

أما في القطاع الشرقي، فتتواصل أعمال الحفر من منطقة الفسطاط باتجاه الجيزة، حيث تمكنت ماكينة الحفر «1C» من تنفيذ نحو 980 مترا من إجمالي مسار يبلغ 4 كيلومترات، بعد عبورها أسفل أحد أنفاق الصرف الصحي الرئيسية، فيما حفرت الماكينة «2C» نحو 162 مترا من المسار نفسه.

وتتطلب أعمال القطاع الشرقي إجراءات هندسية دقيقة، نظرا لمرور الأنفاق أسفل نهر النيل وبالقرب من شبكات المرافق والمنشآت القائمة، فضلا عن تنفيذ المحطات في مناطق ذات كثافات مرورية وعمرانية مرتفعة.

بالتوازي مع تنفيذ الأعمال المدنية، تتواصل أعمال تركيب أنظمة السكك الحديدية والإشارات والتحكم والاتصالات، ضمن الحزمة التعاقدية «CP411»، التي تشمل كذلك أنظمة التغذية الكهربائية والأبواب الحاجزة على الأرصفة ونظام تحصيل التذاكر ومركز التحكم والورشة.

وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية لهذه الحزمة 70.3%، موزعة بواقع 84.3% لأعمال التصميم، و81.4% للتوريدات، و48.2% للتنفيذ، وفيما يتعلق بتوريد القطارات، بلغت نسبة الإنجاز في الحزمة الخاصة بالعربات «CP412» نحو 57.1%، حيث وصلت إلى مصر ستة قطارات، فيما جرى شحن القطار السابع من ميناء كوبي الياباني في 28 أغسطس 2026.

وتتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية تصنيع وتوريد 184 عربة، موزعة على 23 قطارا، إلى جانب توفير جهاز محاكاة للقيادة والأدوات والمعدات الخاصة، وتقديم أعمال الصيانة المرتبطة بالقطارات، وتشمل التجهيزات التكنولوجية للمشروع أنظمة الإشارات والتحكم الحديثة، والمصاعد والسلالم المتحركة، والأبواب الحاجزة على الأرصفة، وأنظمة تحصيل الأجرة، بما يوفر بيئة تشغيل آمنة، ويسهل استخدام المترو لمختلف فئات الركاب.

كما يتضمن التصميم مراعاة احتياجات السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير عربات مخصصة للسيدات وتجهيزات تيسر حركة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المصاعد والتجهيزات اللازمة داخل المحطات.

وتضم المرحلة الأولى ورشة رئيسية ومخزنا للقطارات بالقرب من محطة حدائق الأشجار والطريق الدائري، ضمن منظومة متكاملة تستهدف توفير أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات والتجهيزات الفنية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل.

وتشمل مرافق الورشة مبنى الإدارة ومبنى طاقم التشغيل، والورشة الرئيسية التي تبلغ مساحتها نحو 41.4 ألف متر مربع، وورشة الإصلاحات الخفيفة بمساحة 8.25 ألف متر مربع، إلى جانب خطوط تخزين ومبيت القطارات التي تبلغ مساحة كل منها نحو 15.8 ألف متر مربع.

كما تضم الورشة مركزا للتحكم في الإشارات، ومحطة للتوحيد الكهربائي، ومرافق لصيانة القضبان ومركبات الصيانة، ومحطة لاسترجاع الطاقة، ومغسلة آلية للقطارات، ومخازن للمعدات والمواد الكهربائية والميكانيكية، فضلا عن خزانات المياه ومحطات الضخ ومرافق الأمن والخدمات.

وتشمل التجهيزات كذلك ورش إعادة تشكيل العجلات وتغيير مجموعات البوجي، وأماكن تخزين القضبان، ومرافق تخزين الزيوت والشحوم والمواد المختلفة، إلى جانب مسارات اختبار القطارات وطرق الخدمة ومناطق المناورة.

وتتولى هذه المنشآت دعم أعمال الصيانة والتشغيل، وإجراء الفحوص الفنية اللازمة للقطارات ومكوناتها، بما يساعد على الحفاظ على كفاءة الأسطول وجاهزيته للعمل وفق معايير السلامة والجودة.

وتتوزع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع على أربع حزم تعاقدية رئيسية، تشارك فيها شركات مصرية ويابانية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المحلية في أعمال الإنشاءات، والتكنولوجيا اليابانية في أنظمة التشغيل والقطارات.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ المشروع والإشراف عليه بصفتها الجهة المالكة والمسؤولة عن إدارته، فيما تضطلع وزارة النقل بدورها الحكومي في المشروع، وتقدم هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الدعم من خلال التمويل الميسر والمتابعة والتقييم والموافقات المرتبطة بالتعاون.

كما يتولى التحالف الاستشاري المصري الياباني «NOCE» أعمال الاستشارات والتصميم والإشراف على التنفيذ والجودة والسلامة، ويضم شركات «أورينتال كونسلتانتس جلوبال» و«نيبون كوي» و«نيبون سيفيك» اليابانية، إلى جانب شركتي «ACE» و«EHAF» المصريتين.

وتتضمن الحزمة الأولى الأعمال المدنية للقطاع الغربي، ويتولى تنفيذها تحالف «AHPC»، بقيادة شركة المقاولون العرب، وبمشاركة شركات حسن علام للإنشاءات وبتروجت وكونكورد، وتشمل هذه الحزمة إنشاء 12 محطة، منها 11 محطة تحت الأرض ومحطة شبه سطحية، إلى جانب تنفيذ نحو 10 كيلومترات من الأنفاق المزدوجة المحفورة وتجهيزات المحطات.

أما الحزمة الثانية فتتعلق بالأعمال المدنية للقطاع الشرقي، وتتولى تنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاءات، وتشمل إنشاء خمس محطات، من بينها محطة الفسطاط، وحفر نحو 4 كيلومترات من الأنفاق، بما في ذلك الأنفاق العابرة أسفل النيل، فضلا عن إعادة إنشاء كوبري الجيزة وتنفيذ ممر الربط مع الخط الأول للمترو.

وتختص الحزمة الثالثة بأنظمة الإشارات والتحكم والتغذية الكهربائية والاتصالات والسكك الحديدية ومركز التحكم والورشة، وينفذها تحالف «MOC» الذي يضم شركة ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات، فيما تتولى شركة ميتسوبيشي تنفيذ الحزمة الرابعة «CP412»، الخاصة بتصنيع وتوريد القطارات ومعدات المحاكاة والأدوات الفنية وأعمال الصيانة.

ويتيح هذا الهيكل التعاقدي توزيع الأعمال وفقا للتخصصات الفنية، مع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في أنظمة التشغيل والقطارات، بما يدعم نقل الخبرات الفنية وتطوير قدرات الشركات والكوادر المصرية.

وتتطلب أعمال تنفيذ الخط الرابع التعامل مع مجموعة من التحديات الهندسية والتنفيذية، في مقدمتها إنشاء المحطات والأنفاق داخل مناطق حضرية مكتظة، والمرور أسفل نهر النيل، والتعامل مع شبكات المرافق والمنشآت القائمة.

ومن أبرز هذه التحديات تنفيذ صناديق المحطات العميقة أسفل الشوارع المزدحمة، وهو ما استلزم إعداد خطط لتحويل المرافق وتنظيم الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتقليل تأثير الأعمال على حركة المواطنين.

ووفقا لخبراء الـ«جايكا»، اكتملت تحويلات المرور في جميع محطات القطاع الشرقي، كما انتهت أعمال نقل معظم المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، بما أتاح استمرار أعمال الحفر والإنشاءات، وفيما يتعلق بالأعمال أسفل النيل، تتطلب طبيعة التربة والمنشآت القائمة اتخاذ احتياطات هندسية خاصة، وقد تمكنت ماكينة الحفر «1C» من المرور أسفل نفق صرف صحي رئيسي خلال عام 2026، في إطار تنفيذ المسار الشرقي.

كما شملت التحديات أعمال إعادة إنشاء كوبري الجيزة وتنفيذ ممر الربط مع الخط الأول، إلى جانب التعامل مع متطلبات الحفاظ على المناطق التراثية والأثرية المحيطة بالمسار.

وبدأ التعاون المصري الياباني في مشروع الخط الرابع منذ مراحل التخطيط الأولى، حيث أعدت «جايكا» دراسات المسح التحضيري ودراسة الجدوى، التي اكتملت عام 2010، لتحديد المسار المقترح واحتياجات النقل والجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.

وامتد الدعم الياباني إلى مراحل التصميم وإعداد الدراسات التحضيرية ومستندات الطرح، ثم توفير التمويل الميسر اللازم لتنفيذ المشروع، وصولا إلى المشاركة في متابعة التنفيذ والإشراف الفني وتوريد التكنولوجيا والقطارات.

وفي 24 سبتمبر 2025، وقعت مصر واليابان اتفاقية الشريحة الرابعة من التمويل الميسر المخصص للمشروع، بقيمة 100 مليار ين، ضمن التعاون المستمر بين البلدين لتنفيذ المرحلة الأولى.

وكان السفير الياباني بالقاهرة قد وصف المشروع بأنه أكبر مشروع في تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان الممتد لنحو 70 عاما، في إشارة إلى مكانته ضمن المشروعات المشتركة في قطاع البنية التحتية والنقل.

كما أطلقت مصر واليابان في مايو 2024 دراسات المراحل الثانية والثالثة والرابعة من الخط، في إطار التخطيط لاستكمال الشبكة وتوسيع نطاق الربط بين مناطق القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة.

ويشمل التعاون في المراحل المقبلة الاستفادة من الدراسات والخبرات اليابانية في تحديد المسارات والتصميمات الفنية واحتياجات التشغيل، بما يضمن تكامل الخط الجديد مع باقي مكونات شبكة النقل الجماعي.

يمثل الخط الرابع أحد المحاور الرئيسية في خطة التوسع المستقبلي لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، إذ يبلغ الطول الإجمالي المخطط لمراحله الأربع نحو 101 كيلومتر، منها نحو 19 كيلومترا للمرحلة الأولى، و81.9 كيلومتر للمراحل الأخرى.

وسيصبح الخط الرابع الأطول بين خطوط مترو القاهرة عند اكتمال مراحله، متجاوزا أطوال الخطوط القائمة والمخطط لها، حيث يبلغ طول الخط الأول نحو 44.3 كيلومتر، والخط الثالث 41.2 كيلومتر، والخط الثاني 21.6 كيلومتر، فيما يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط السادس نحو 39.38 كيلومتر.

ويأتي هذا التوسع في ضوء النمو السكاني المتواصل بالقاهرة الكبرى، إذ تشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى ارتفاع عدد السكان من نحو 19 مليون نسمة عام 2017 إلى 27.2 مليون نسمة متوقعة عام 2030، مع اعتماد معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.7% في التخطيط للمشروع.

ومن المنتظر أن يسهم الخط الرابع، عند اكتمال مراحله، في إعادة توزيع حركة الركاب داخل القاهرة الكبرى، من خلال توفير نقاط ربط متعددة مع خطوط المترو الأخرى، وخدمة مناطق عمرانية وسياحية جديدة، فضلا عن تعزيز الترابط بين غرب القاهرة ووسطها والمناطق الشرقية.

وتتضمن الخطوات المقبلة استكمال الأعمال المدنية بالقطاع الشرقي، بالتوازي مع استكمال تركيب أنظمة الإشارات والتحكم والاتصالات والقضبان، واستمرار وصول القطارات والمعدات اليابانية، إلى جانب تنفيذ الاختبارات الفنية اللازمة قبل بدء التشغيل.

ويستهدف المخطط بدء التشغيل التجريبي للجزء الغربي من المرحلة الأولى، الممتد لمسافة نحو 13 كيلومترا، بعد استكمال الأعمال الإنشائية وتجهيزات الأنظمة والتشغيل، على أن تتواصل أعمال القطاع الشرقي الممتد لنحو 6 كيلومترات وصولا إلى محطة الفسطاط.

وتشمل هذه المرحلة إجراء الاختبارات الفنية للقطارات وأنظمة الإشارات والتحكم والاتصالات، والتأكد من تكامل مختلف مكونات المشروع، بما يضمن جاهزية الخط للتشغيل وفقا لمعايير السلامة والجودة.

ويمثل تشغيل المرحلة الأولى خطوة مهمة نحو استكمال المراحل اللاحقة، التي ستوسع نطاق خدمة الخط الرابع وتدعم الربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير وسائل النقل الجماعي.

وتبرز أهمية المشروع في الجمع بين أهداف النقل الحضري وخدمة السياحة والتنمية العمرانية، من خلال ربط المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بشبكة مترو الأنفاق، وتوفير وسيلة انتقال تخدم سكان المناطق ذات الكثافات المرتفعة، وتدعم حركة الزائرين إلى أبرز المقاصد التاريخية والأثرية.

وبذلك تتواصل الشراكة المصرية اليابانية في تنفيذ أحد مشروعات النقل الكبرى، من خلال الجمع بين الخبرات الهندسية المصرية والتكنولوجيا اليابانية، بما يدعم تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي، ويعزز قدرة شبكة مترو القاهرة على استيعاب احتياجات السكان والزائرين خلال السنوات المقبلة.