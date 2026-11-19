تعرض سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026؛ لحالة نزيف حادة على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يهوي

وفقد سعر الجنيه الذهب أكثر من 1720 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب 45.96 ألف جنيه للشراء و 45.56 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 200 جنيها في المتوسط وبحد أدني منذ أول الأسبوع الجاري.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6565 جنيها للشراء و 6508 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6018 جنيها للشراء و 5966 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5745 جنيها للشراء و5696 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4924 جنيها للشراء و 4881 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3830 جنيها للشراء و 3796 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.96 ألف جنيه للشراء و 45.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3714 دولار للشراء و 3713 دولار للبيع.