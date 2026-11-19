ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمتها بالشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية بحضور السيد / مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضرى وتغير المناخ بدولة تركيا ورئيس مؤتمر الأطراف الحادى والثلاثين، والسيد / سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي لا يتمثل في كثرة التعهدات والوعود، وإنما في القدرة على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة للوفاء بها، مشددة على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم مؤكدة أن مصر تستند في رؤيتها للعمل المناخي إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما رسخه من أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، ويضاعف الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، الأمر الذي يستلزم تعزيز العمل الجماعي الدولي، وتحقيق العدالة في التحول من الأنماط التنموية غير المستدامة إلى مسارات تنموية مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية.

و أشارت د. منال عوض إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، ويرتبط بأولويات التنمية الوطنية والجهود المتواصلة في القطاعات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تواصل تعزيز طموحها في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلع مصر للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين، بما يدعم تحقيق مستهدفاتها في هذا المجال.

واستعرضت د. منال عوض أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية الداعمة، فضلًا عن الجهود الرامية إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الترابط بين الطموح المناخي وأولويات التنمية الوطنية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن جهود مصر لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل النقل المستدام، وإدارة المياه والمخلفات، وغيرها من القطاعات، في إطار استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين أولويات التنمية الوطنية والعمل المناخي، ويحافظ على مصالح المجتمعات الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ.

وشددت د. منال عوض على أن الطموح المناخي، مهما بلغ مستواه، لن يكون كافيًا ما لم يقترن بتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف، وتمكين الدول النامية من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.

وأعربت د منال عوض عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وتزايد الاعتماد على القروض في ظل محدودية التمويل المقدم في صورة منح، بما يفاقم أعباء الديون على العديد من الدول النامية ويحد من قدرتها على رفع مستوى طموحها المناخي، مؤكدة ضرورة زيادة التمويل الميسر، بحيث يكون الانتقال الأخضر رافدًا للتنمية وصون مكتسباتها، وليس عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية.

وفي هذا السياق، أكدت د. منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية، لارتباطه المباشر بصون الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، مشددة على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود التخفيف والتكيف، مع توفير التمويل الفعلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، ويراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، ويحافظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن نجاح الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يأتي على حساب تعميق فجوات التنمية بين الدول.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تنقل أعباء إضافية للانتقال الأخضر إلى الدول النامية، وتحد من قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تعيد بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، وتصون النظام المناخي العالمي، وتضمن عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود الحد من الفقر، من خلال عمل مناخي يستند إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف، ويترجم التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويضمن انتقالًا عادلًا لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.