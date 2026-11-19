تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي منظم من 8 أفراد يتزعمه صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة، تخصص في تسهيل استخراج تأشيرات السفر لراغبي الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية.

وبحسب بيان الهيئة، يأتي ذلك استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 5 ملايين جنيه، ومصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة.

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية، في بيانها، استمرار جهودها في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.