كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المغربي الحسين عموتة بخوض معسكر مبكر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل معسكرًا مبكرًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الأهلي قرر بدء معسكره المغلق بداية من يوم السبت المقبل، وذلك قبل مواجهة بيراميدز بـ48 ساعة، في إطار خطة الجهاز الفني لفرض مزيد من التركيز والهدوء على اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وأوضح المصدر أن قرار الدخول المبكر في المعسكر يأتي لرغبة الجهاز الفني في إبعاد اللاعبين عن أي ضغوط خارجية، وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمواجهة، التي تحظى بأهمية كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة المعسكر في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد، وتجهيز جميع العناصر فنيًا وبدنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة بيراميدز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هناك حالة من التركيز داخل صفوف الأهلي، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.