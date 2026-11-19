تواصل مصر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بعدما انتقل من مرحلة الاتفاقات والدراسات إلى الإنشاءات الكبرى وتركيب المكونات الرئيسية للمفاعلات، وصولًا إلى أحدث تطور شهده المشروع في نوفمبر 2026، بإعلان الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى وبدء شحنها من روسيا إلى مصر.

ويستهدف المشروع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، من خلال 4 وحدات نووية، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، باستخدام مفاعلات الماء المضغوط الروسية VVER-1200 من الجيل الثالث المطور +III.

بداية المشروع عام 2015

تعود البداية الفعلية لإحياء مشروع الضبعة إلى عام 2014، عندما بدأت الإجراءات التحضيرية لطرح مستندات إنشاء المحطة النووية، وفي عام 2015 تلقت مصر عروضًا من شركات روسية وصينية وكورية جنوبية، قبل اختيار الجانب الروسي شريكًا استراتيجيًا لتنفيذ المشروع.

وفي 19 نوفمبر 2015، وقّعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية دولية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتبدأ مرحلة جديدة في البرنامج النووي المصري السلمي.

وشملت الاتفاقات توفير التمويل الروسي للمشروع، إلى جانب تولي شركة روساتوم الروسية تنفيذ أعمال التصميم والإنشاء وتوريد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية وتقديم الدعم الفني في التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.

وفي ديسمبر 2016، جرى توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات مع شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية، بينما دخلت عقود المشروع الرئيسية حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي.

تجهيز موقع الضبعة والبنية التحتية

شهد عام 2019 خطوة مهمة بحصول موقع الضبعة على إذن قبول اختيار الموقع من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما خضع البرنامج النووي لمراجعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبنية التحتية النووية.

وفي عام 2020، بدأ تشغيل الرصيف البحري التخصصي بمحطة الضبعة، الذي جرى تجهيزه لاستقبال ونقل المعدات النووية الثقيلة من الخارج إلى موقع المشروع، بما يدعم عمليات التوريد والتركيب.

بدء تصنيع المعدات وأولى الصبات الخرسانية

دخل المشروع مرحلة جديدة خلال عام 2021 مع بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل، وفي مقدمتها مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الأولى والثانية، كما بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في أبريل 2022.

وشهد يوليو 2022 صدور إذن إنشاء الوحدة النووية الأولى، إلى جانب وضع الصبة الخرسانية الأولى في 20 يوليو، لتبدأ رسميًا مرحلة الإنشاءات الكبرى بالمشروع.

وفي 19 نوفمبر 2022، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الطاقة النووية المصري، بدأت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية، لتتواصل أعمال البناء في وحدات المحطة.

دخول الوحدات الأربع مرحلة الإنشاءات الكبرى

شهد عام 2023 مجموعة من الإنجازات المهمة، حيث وصلت أول معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة الأولى، إلى ميناء الضبعة التخصصي في 21 مارس.

وفي 3 مايو 2023، بدأت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة، كما شهد العام وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الأولى والثانية، في خطوة مهمة ضمن تجهيز المفاعلات.

وفي يناير 2024، دخلت الوحدة الرابعة مرحلة الإنشاءات الكبرى بعد تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى في 23 يناير، لتصبح الوحدات الأربع جميعها في مرحلة البناء الفعلي.

وخلال هذه الفترة، تواصلت أعمال تركيب المكونات النووية طويلة الأجل، إلى جانب تنفيذ المنشآت والمباني المخصصة للمفاعلات والبنية التحتية المصاحبة للمحطة.

وصول وتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول

شهد عام 2025 تقدمًا مهمًا في تنفيذ الوحدة الأولى، مع وصول وعاء ضغط المفاعل إلى ميناء الضبعة التخصصي في 21 أكتوبر، وهو أحد أهم المكونات الرئيسية للمفاعل، إذ يحتوي داخله على قلب المفاعل الذي تتم فيه التفاعلات النووية المتحكم بها.

وفي 19 نوفمبر 2025، تم تركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة الأولى، بحضور مسؤولين مصريين وروس وممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليصبح المشروع أمام إنجاز هندسي بارز في مسار تنفيذ أول مفاعل نووي مصري.

تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني واستمرار أعمال الوحدات

واصل مشروع الضبعة تحقيق مراحل تنفيذية جديدة خلال عام 2026، حيث شهد 9 يوليو تركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ومسؤولي شركة روساتوم.

ويمثل تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني تقدمًا إضافيًا في أعمال الإنشاء والتركيب، بالتوازي مع استمرار العمل في الوحدتين الثالثة والرابعة، ومواصلة تجهيز المعدات والأنظمة الرئيسية للوحدات المختلفة.

شحن المكونات الداخلية الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى

يمثل أحدث تطور في المشروع إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في 19 نوفمبر 2026، الانتهاء من تصنيع المكونات الرئيسية الداخلية لمفاعل الوحدة الأولى، وبدء شحنها من ميناء سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية إلى مصر، مع توقع وصولها إلى ميناء الضبعة التخصصي خلال 21 يومًا من تاريخ إبحار السفينة.

وتشمل الشحنة أربع مجموعات رئيسية:

المجموعة العلوية لوعاء ضغط المفاعل (Top Head).

وحدة الأنابيب الواقية (Protective Tube Unit).

الحاجز الداخلي لقلب المفاعل (Core Baffle).

أسطوانة قلب المفاعل (Core Barrel).

وتبلغ أوزان هذه المكونات مجتمعة نحو 340 طنًا، ومع إضافة وعاء ضغط المفاعل الذي سبق تركيبه، سيصل الوزن الإجمالي للمفاعل بعد تجميع أجزائه الداخلية إلى نحو 670 طنًا.

وتؤدي هذه المكونات أدوارًا أساسية في إحكام غلق وعاء المفاعل، واحتواء قلبه، وتثبيت حزم الوقود النووي، وتنظيم حركة مياه التبريد، فضلًا عن استيعاب وتثبيت عناصر منظومة التحكم والحماية.

ويعكس الانتهاء من تصنيع هذه المكونات والبدء في شحنها انتقال الوحدة الأولى إلى مرحلة جديدة من تجهيز المفاعل، واستكمال توريد أجزائه الرئيسية تمهيدًا لمراحل التركيب التالية.

ماذا تستهدف مصر من مشروع الضبعة النووية؟

لا يقتصر مشروع الضبعة على إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء، بل يستهدف إحداث تحول طويل الأجل في مزيج الطاقة المصري، من خلال إضافة مصدر مستقر لتوليد الكهرباء، وتنويع مصادر الإمدادات، ودعم احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 4800 ميجاوات، بما يعادل 4.8 جيجاوات، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو مصادر توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما يتضمن المشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا النووية، وتأهيل المهندسين والفنيين المصريين للعمل في مجالات التشغيل والصيانة، وبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة وتشغيل المحطة.

متى تبدأ محطة الضبعة النووية إنتاج الكهرباء؟

وفقًا للجدول الزمني المنشور، تستهدف مصر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بنهاية عام 2028، على أن تدخل الوحدات الأخرى الخدمة تباعًا، وصولًا إلى استكمال تشغيل الوحدات الأربع بحلول عام 2030.

وبذلك، يمثل وصول المكونات الداخلية الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى في نوفمبر 2026 محطة جديدة في مسيرة المشروع.