أكد جوهر نبيل، وزير الرياضة أن استضافة مصر لهذا الحدث تمثل مسؤولية وطنية وقارية وتأكيدا لقدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية والأفريقية، بما تمتلكه من إمكانات وطاقات بشرية ورياضية وتنظيمية فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب والرياضة فى الاجتماع التنسيقي الخاص ببحث كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 بحضور ممثلي اللجنة الفنية واللجنة المنظمة بالاتحاد الافريقي ووفود 30 دولة أفريقية، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية المنشآت الرياضية ومواقع المنافسات.

وأضاف الوزير أننا نسعي لتقديم صورة تليق بقارة أفريقيا، وما تمتلكه من مواهب وقدرات وإمكانات تؤهلها لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا، مشددًا على أهمية أن تترك الدورة إرثًا رياضيًا وإنسانيًا وتنمويًا مستدامًا يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء المنافسات، ويُعزّز أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي القاري تمثل مسئولية وطنية تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة ستعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح التنظيم.

وفي كلمته، رحّب الدكتور المهندس أحمد فهمي، ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برؤساء البعثات والوفود الأفريقية على أرض العاصمة الجديدة، مؤكدًا أن وجودهم يمثل رسالة واضحة للعالم بأن أفريقيا، بما تمتلكه من طاقات وإمكانات وتكاتف بين دولها، قادرة على تنظيم بطولات تضاهي أكبر الأحداث العالمية.

من جانبه أكد موسى أبو طالب، مدير دورة الألعاب الأفريقية، أن المرحلة الحالية من الإعداد تمثل محطة مهمة في مسار التحضير لاستضافة مصر للنسخة الرابعة عشرة من الدورة، مشيرًا إلى أهمية الاجتماعات المشتركة مع رؤساء البعثات وممثلي الدول الأفريقية في توحيد الرؤى بشأن متطلبات التنظيم، والوقوف على احتياجات الوفود المشاركة، ومناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بإدارة المنافسات والبرنامج الرياضي، بما يسهم في ضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق البطولة.

وأشاد الدكتور ديسيوس تشيباندي، رئيس المجلس الرياضي للاتحاد الأفريقي، بالاستعدادات المصرية لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به مصر في دعم وتطوير الرياضة الأفريقية، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات تؤهلها لتنظيم حدث رياضي قاري بهذا الحجم. وأشار إلى أن التنسيق والتعاون بين المجلس الرياضي للاتحاد الأفريقي والجانب المصري يمثلان ركيزة أساسية لضمان نجاح الدورة، وتحقيق الأهداف الرياضية والتنظيمية المنشودة، وتعزيز مكانة الرياضة الأفريقية على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد سيد أحمد سلمي، مدير البعثة الفنية للاتحاد الأفريقي، أن الزيارات والاجتماعات الفنية تأتي في إطار متابعة مختلف الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية، والوقوف على مدى جاهزية المنشآت الرياضية ومواقع المنافسات، ومراجعة الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، إلى جانب التنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية بشأن متطلبات الاتحادات الرياضية والبعثات المشاركة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإقامة المنافسات وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها.

وتتضمّن الاجتماعات المشتركة مناقشة مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالدورة، والوقوف على متطلبات الدول المشاركة، إلى جانب التنسيق بشأن المنشآت الرياضية ومواقع المنافسات والخدمات اللوجيستية، بما يضمن تكامل الاستعدادات وتوفير أفضل الظروف للبعثات واللاعبين.

وتعكس مشاركة ممثلي 30 دولة أفريقية في الاجتماعات أهمية هذه المرحلة من التحضيرات، باعتبارها منصة للتنسيق المباشر وتوحيد الرؤى بين الدولة المستضيفة وممثلي الاتحادات والبعثات الأفريقية، بما يدعم مسيرة الإعداد لدورة «القاهرة 2027»، ويعزز الحضور المصري في منظومة الرياضة الأفريقية، انطلاقًا من دور مصر المحوري في دعم العمل الأفريقي المشترك.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عماد البناني، نائب رئيس الأوكسا، والدكتور ديسيوس تشيباندي، رئيس المجلس الرياضي للاتحاد الأفريقي، والسيد سيد أحمد سلمي، مدير البعثة الفنية للاتحاد الأفريقي، والدكتور إيمان جمعة، المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتور المهندس أحمد فهمي، ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء حازم حسني، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائبًا عن رئيس اللجنة، والأستاذ موسى أبو طالب، مدير دورة الألعاب الأفريقية، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.