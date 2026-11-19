هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي ، والبطل المصري سيد يوسف، الشهير بـ«سيكا»، بعد تتويجه بالميدالية الفضية وحصوله على المركز الثاني في منافسات فردي الرجال فئة MS7 ببطولة العالم للبارا-تنس الطاولة باتايا 2026، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة البارالمبية المصرية.

وجاء تتويج البطل المصري عقب مباراة نهائية قوية أمام اللاعب النرويجي كريزاندر ماغنوسن، انتهت بخسارة سيد يوسف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحصد الميدالية الفضية ويقف وصيفًا لبطولة العالم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعب طوال منافسات البطولة، والروح القتالية والإصرار اللذين أظهرهما خلال مشواره حتى المباراة النهائية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة أبطال مصر من ذوي الهمم على المنافسة بقوة على منصات التتويج العالمية.

وأكد جوهر نبيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية، وتوفير سبل الرعاية والإعداد اللازمة لهم، بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وتمنى الوزير للبطل المصري دوام التوفيق ومواصلة مسيرة الإنجازات خلال المشاركات الدولية المقبلة.