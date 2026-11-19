أكد اللواء أحمد صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب من خلال التصاريح والتراخيص والإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، من شأنه الحد من النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين العاملين في مناطق التنقيب.

وأوضح صقر خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الرؤية واستيعاب المشكلات القائمة، ووضع آليات واضحة لتنظيم العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن العمل بصورة غير منظمة قد يعرض الشباب لمخاطر متعددة، في ظل انتشار السلاح أو اللجوء إلى طرق غير قانونية.

وأضاف أن تقنين الأوضاع يضمن حصول كل عامل على حقه دون تعدٍ من الآخرين، كما يتيح تسليم إنتاج الذهب إلى الجهات المختصة والحصول على المستحقات بصورة رسمية، بما يوفر مستندات تثبت مصدر الأموال عند التعامل مع البنوك.

وشدد على أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية لا يمارس نشاط التنقيب عن الذهب ولا يتدخل في إدارته، وإنما يقوم بدور حلقة الوصل بين الدولة وأبناء المحافظات، لنقل مطالبهم والاستماع إلى استفساراتهم، موضحًا أن اللقاءات التي يعقدها الاتحاد تستهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة للرد على تساؤلات العاملين.