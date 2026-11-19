أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري أهمية التكاتف والعمل المشترك من أجل حل مشكلات المواطنين ودفع عجلة التنمية في محافظة أسوان، مشددًا على أن أبناء المحافظة يمثلون ثروة حقيقية، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية.

وقال بكري خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، إن الأمل والثقة في الأهالي والناس هما الأساس، داعيًا كل من لا يعمل إلى البحث عن فرصة عمل والمشاركة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن أسوان والنوبة تمتلكان مقومات تؤهلهما لتكونا من أعظم المناطق وأكثرها جذبًا للتنمية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان واهتمامه بمناطق النوبة أسهما في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين وجهود تحسين مستوى الحياة، معربًا عن أمله في أن يتقدم المشروع التنموي ويحقق أهدافه.

وتطرق بكري إلى التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: “نواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشاكل من الجنوب، ومن الشرق والغرب وباب المندب ربنا يكون في عون الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي متحمل مسؤولية البلد في الوقت ده (بطل.. والله بطل)".

وأشاد بكري بتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار مصر، ومختتمًا حديثه بالتأكيد على ثقته في حماية الله لمصر، وبجهود القوات المسلحة والشرطة، وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “يهمنا البلد دي ما تقعش وسط البلاد اللي بتقع”.