كشف خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، موقف ناديه من طلب تأجيل مباراة سموحة، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في ظل غياب 6 لاعبين عن الفريق لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

وقال خالد بيبو، إن نادي زد لم يطلب تأجيل المباراة من اتحاد الكرة، موضحًا أن لاعبي منتخب مصر الأولمبي يتبعون أنديتهم وليسوا متعاقدين مع اتحاد الكرة.

ونفى مدير الكرة بنادي زد تلقي ناديه أي عروض بشأن الثنائي طارق علاء ومحمد حسين، مؤكدًا أن الأخير لم يتلقَّ أي عرض من النادي الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 23 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب رقم 4 بفرع النادي بمدينة نصر بعد قرار نقل التدريبات من التتش بسبب إصلاحات أرضية الملعب التى تستمر عدة أسابيع بسبب البذرة الشتوية.