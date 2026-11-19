أشاد بويان كركيتش، منسق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالإمكانات الفنية والتهديفية التي يمتلكها اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة مميزة وقدرات هجومية تؤهله للوصول إلى مكانة كبيرة في عالم كرة القدم.

وقال بويان كركيتش، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حمزة عبد الكريم أظهر حسًا تهديفيًا عاليًا خلال فترة التحضيرات، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك ميزة نادرة يتمتع بها المهاجمون المميزون.

وأضاف منسق كرة القدم في برشلونة: «حمزة عبد الكريم في طريقه ليصبح أحد أفضل مهاجمي العالم، لقد أظهر حسًا تهديفيًا عاليًا خلال التحضيرات، ولحسن حظنا أننا نمتلك لاعبًا يتمتع بهذه الميزة النادرة».

وتعكس تصريحات كركيتش حجم التقدير الذي يحظى به المهاجم المصري الشاب، في ظل ما أظهره من قدرات أمام المرمى خلال التحضيرات، وهو ما يعزز التطلعات بشأن مستقبله وإمكانية تطوره ليصبح أحد الأسماء البارزة في مركز المهاجم خلال السنوات المقبلة.