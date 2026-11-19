تحدث طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن بعض الملاحظات الفنية على أداء حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة مالاوي، مشيرًا إلى وجود تفاصيل تكتيكية يحتاج اللاعب إلى العمل عليها، رغم قناعته الكبيرة بإمكانياته ومستقبله.

وقال طارق السيد، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن منتخب مصر كان بحاجة إلى وجود مهاجم قوي في الكرات الهوائية خلال مواجهة مالاوي، موضحًا أن هذا الخيار كان من الممكن أن يمنح الفريق حلولًا هجومية مختلفة، خاصة مع وجود محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه.

وأضاف أن الاعتماد على مهاجم قادر على الفوز بالكرات العالية وإسقاط الكرة الثانية كان سيمنح لاعبي المنتخب فرصة استغلال سرعاتهم، لا سيما أن أرضية الملعب لم تكن تساعد على تقديم الأداء المعتاد.

طارق السيد ينتقد تحركات حمزة عبد الكريم

وعن سؤال هاني حتحوت بشأن ما إذا كان حمزة عبد الكريم هو المهاجم الذي يقصده، أوضح طارق السيد أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى العمل والتطور، مشيرًا إلى وجود ملاحظات على تحركاته دون كرة وطريقة تعامله مع زملائه داخل الملعب.

وتوقف نجم الزمالك السابق عند بعض اللقطات التي شهدتها المباراة، خاصة تحركات حمزة عبد الكريم أثناء استلام إبراهيم عادل للكرة، موضحًا أن حمزة كان يغلق المساحة أمام زميله للتحرك إلى الداخل، ما يجبره على الاتجاه نحو الخط واللعب بالعرض.

وأشار إلى أن هذا الأمر تكرر في أكثر من لقطة، مؤكدًا أن إبراهيم عادل كان يحاول التحرك إلى الداخل أو استخدام المراوغة للتسديد، لكن تحركات حمزة كانت تغلق أمامه هذا الخيار.

وأضاف أن المهاجم يحتاج إلى فهم أفضل للتحركات التكتيكية، حتى لا يتسبب في إغلاق المساحات أمام زملائه، لافتًا إلى أن هذه الملاحظة قد تكون أحد الأسباب المحتملة لعدم حصول اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة مع برشلونة.

رسالة بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم

وفي المقابل، شدد طارق السيد على أنه لا ينتقد حمزة عبد الكريم للتقليل من إمكانياته، مؤكدًا إعجابه الكبير بما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانات واعدة.

وقال: «حمزة عبد الكريم بروميسينج، واعد جدًا جدًا جدًا، لمنتخب مصر، ولعيب هيبقى ليه شأن كبير، ولعيب إحنا منتظرين منه الكتير».

وأوضح أن حديثه يأتي من منظور فني وتكتيكي يهدف إلى تطوير أداء اللاعب بما يخدم منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قد يكون محقًا في ملاحظاته أو مخطئًا، لكنها وجهة نظر فنية تستحق النقاش.

وكان هاني حتحوت قد أشار خلال الحوار إلى أن التدرب داخل نادي برشلونة يمثل فرصة مهمة لتطوير إمكانيات حمزة عبد الكريم، خاصة في ظل رغبة اللاعب المعلنة في الاستفادة من التدريبات تحت قيادة هانز فليك، والحصول على دقائق مشاركة أطول مع فريق الرديف.