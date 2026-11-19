بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يغفو أثناء خطاب الزعيم الصيني شي جين بينغ في قمة "أبيك" (APEC) في الصين يوم الخميس.

ولقي الرئيس الأمريكي ترحيباً حاراً في مدينة شينزين الصينية؛ إذ أسعد حشداً من المتابعين عندما لوّح لهم رداً على تحيتهم، وذلك مساء أمس أثناء مغادرته الفندق متوجهاً إلى مأدبة الترحيب الخاصة بقمة "أبيك" (APEC).

الترحيب بترامب في الصين

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية سكاناً من شينزين يصطفون على جانبي الشوارع خلف حواجز، ملوّحين بأيديهم وملتقطين صوراً أثناء مرور موكب ترامب، بحسب ما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية صينية، شوهد بعض السكان وهم يشاهدون اللقطات التي التقطوها للتو، قائلين: "إنه يلوّح بيده حقاً!".

كما انتشر على منصة "ويبو" (Weibo) -وهي إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في الصين- مقطع فيديو آخر يظهر ترامب وهو ينظر من سيارته نحو أفق مدينة شينزين دون إسدال الستائر.