نظمت القوات المسلحة، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية لتكريم الطلبة المتميزين في مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوي فني تأسيس عسكري" للعام الدراسي 2025/2026، ومسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"، وذلك بهدف تنمية الوعي الوطني والمعرفي لدى الطلبة بمختلف المدارس المصرية.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الارتقاء بمستوى المعرفة الوطنية لأبناء الوطن، وصقل عقولهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، تلى ذلك إعلان نتيجة المسابقتين.

وألقى الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أشار خلالها إلى الدور الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، مشيدًا بأهمية التعاون مع القوات المسلحة للحفاظ على ما تم الوصول إليه من مكتسبات ساهمت في بناء الوعي الوطني المستنير لدى الشباب.

من جانبه، ألقى اللواء أ.ح هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد جيل من شباب مصر الواعد القادر على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن الاستثمار في عقول الشباب وبناء وعيهم هو الدرع الحقيقي لحماية مقدرات الوطن.

واختتمت الفعاليات بتكريم المتميزين في المسابقتين، تقديرًا لتفوقهم ولكونهم نموذجًا مشرفًا لشباب مصر الواعد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية.