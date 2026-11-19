أناب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، لحضور أمسية دينية كبرى بمناسبة افتتاح المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمديرية أوقاف الغربية، بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والترميم والتطوير، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وخلال الأمسية، ألقى الدكتور السيد عبد الباري كلمته، نيابةً عن وزير الأوقاف، مؤكدًا فيها أن عمارة المساجد شرف عظيم ومسئولية مشتركة، لا تقتصر على تشييدها وبنائها، بل تمتد إلى تجهيزها وفرشها وصيانة مرافقها والمحافظة على نظافتها، وتهيئتها لاستقبال المصلين في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وأوضح أن المساجد بيوت الله في الأرض، ومواطن الصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم ومجالس العلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

وأشار إلى أن فضل عمارة المساجد يشمل كل من يسهم في بنائها أو تجهيزها أو فرشها، أو توفير المصاحف وأجهزة الإضاءة والتكييف، أو صيانة مرافقها وتنظيفها، أو يقدم وقته وجهده في خدمة المصلين، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

وأضاف أن عمارة المساجد لا تتحقق بالمظاهر المادية وحدها، وإنما تكتمل بإقامة الصلاة، وتلاوة القرآن الكريم، ونشر العلم، وتربية الأجيال على القيم والأخلاق، والمحافظة على حرمة المساجد ونظافتها ومرافقها، مثمنًا جهود أهل الخير والعاملين والمتطوعين الذين يسهمون في رعاية بيوت الله وتهيئتها للمصلين.

واختتم رئيس القطاع الديني بالتأكيد أن كل مساهمة في خدمة بيوت الله، مهما صغرت، تعظم بالإخلاص وصدق النية، وأن ما يقدمه الإنسان من مال أو جهد أو علم يظل أثره ممتدًّا ونفعه متجددًا، داعيًا إلى أن تظل المساجد عامرة بالبناء والعبادة والذكر والعلم، ونظيفة تليق بمكانتها وقدسية رسالتها.

من جانبه، أكد محافظ الغربية أن بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية يمثلان أساسًا لحماية المجتمع ومواجهة الأفكار المغلوطة، مشيدًا بدور المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أهمية دور المساجد في نشر العلم وغرس قيم التسامح والانتماء والتراحم.

وشهدت الأمسية تلاوة قرآنية متميزة للقارئ الشيخ محمد سعيد عبد العليم العجواني، أحد نجوم دولة التلاوة، وكلمة للشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، إلى جانب فقرة ابتهالات دينية قدمها المبتهل الإذاعي الشيخ محمود محمد علي إبراهيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.