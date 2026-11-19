أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي (Times Higher Education) قد أعلن نتائج تصنيف التخصصات البينية لعام 2027، بالتعاون مع مع زمالة شميدت للعلوم (Schmidt Science Fellows)، والذي شهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة ليصل إلى 1058 جامعة من 102 دولة حول العالم، مقارنة بـ911 جامعة من 94 دولة في إصدار العام الماضي.



وأضاف الجيزاوي أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يقيس أداء الجامعات في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات، ومدى قدرتها على دعم الأبحاث التي تجمع بين مختلف المجالات العلمية، من خلال 11 مؤشر أداء موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تمثل مراحل تنفيذ المشروعات البحثية، وهي: المدخلات (Inputs) وتمثل 19% من التقييم وتشمل تمويل الأبحاث البينية، والعمليات (Process) وتمثل 16% وتشمل الهياكل المؤسسية والمرافق والدعم الإداري المخصص للأبحاث متعددة التخصصات، والمخرجات (Outputs) وتمثل 65% وتشمل جودة الأبحاث وتأثيرها وانتشارها العلمي.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة بنها جاءت ضمن الفئة 351–400 عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2027، من بين 1058 جامعة مشاركة على مستوى العالم، كما جاءت ضمن 37 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

ومن جانبه، وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة تطوير منظومة البحث العلمي، وتشجيع التعاون البحثي بين التخصصات العلمية المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج العلمي وزيادة تأثيره وانتشاره على المستوى الدولي.

والجدير بالذكر أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية (Interdisciplinary Science Rankings)، الذي يصدر بالتعاون مع Schmidt Science Fellows، انطلق عام 2024، ويهدف إلى تقييم إسهامات الجامعات في البحث العلمي متعدد التخصصات، من خلال قياس مدى توافر التمويل والدعم المؤسسي للأبحاث البينية، إلى جانب جودة وتأثير المخرجات البحثية، ويعتمد التصنيف على بيانات الجامعات والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى بيانات النشر والاستشهادات العلمية.