لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بتصريحاتها الأخيرة عن مفهوم الجمال الحقيقي، وذلك خلال مشاركتها في احتفالية علامة «لوريال باريس» التي أقيمت أمام أهرامات الجيزة، ضمن مبادرة Women of Worth للاحتفاء بقوة المرأة وإنجازاتها وتأثيرها في المجتمع.

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وأكدت ياسمين صبري خلال تصريحات صفحية، أن الجمال لا يرتبط بالمظهر الخارجي أو جمال الملامح فقط، وإنما يمتد إلى طريقة تعامل الإنسان مع الآخرين، وقدرته على اكتشاف مميزاتهم وإبراز نقاط قوتهم من خلال كلمات صادقة تمنحهم الثقة والتقدير.

ياسمين صبري تكشف أهمية دعم المرأة

وتحدثت ياسمين صبري عن أهمية التعبير عن الإعجاب بالصفات الإيجابية لدى الآخرين، وعدم الاكتفاء بملاحظتها دون إظهار التقدير، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة يمكن أن تترك أثرا عميقا في نفس الإنسان وتساعده على الشعور بقيمته.

وشددت على أهمية أن تكون المرأة مصدر دعم وإلهام للمحيطين بها، وأن تساعدهم على اكتشاف قدراتهم والإيمان بأنفسهم، بعيدا عن المجاملات العابرة التي لا تترك تأثيرا حقيقيا.

وأشارت ياسمين إلى بعض العبارات التي يمكن أن تمنح المرأة شعورا بالفخر والامتنان، ومنها: «أنا فخور بكِ»، و«تركتِ مجالا كبيرا لمن سيأتون بعدك ليتعلموا منكِ»، في إشارة إلى أهمية الاعتراف بالإنجازات وتقدير المجهود.

تفاصيل مبادرة Women of Worth

وجاءت مشاركة ياسمين صبري ضمن احتفالية لوريال باريس ومبادرة Women of Worth، التي تسلط الضوء على قصص النساء الملهمات وإنجازاتهن وتأثيرهن في المجتمع.