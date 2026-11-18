قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إليها.

أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور

وحددت المحكمة المختصة جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

وقررت الفنانة إلهام شاهين سابقا، رفع دعوى قضائية على المستشار مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة بشأنها.

وأكدت إلهام شاهين فى تصريح خاص : سأقوم برفع دعوى قضائية على مرتضى منصور.