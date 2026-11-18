ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من حزب الله بتهمة تأليف مجموعة مسلحة والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.



وجرى تحويل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.

وتحاكم في لبنان المحكمة العسكرية في الجرائم التي تمس بأمن الدولة وجرائم الإرهاب، او تحال إلى المجلس العدلي.

وتتواصل التحقيقات في لبنان مع خمسة عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله" بعد توقيفهم في المناطق الجردية بشمال البلاد. وقد جرى توقيفهم في العاشر من نوفمبر ٢٠٢٦ في المنطقة المتداخلة بين جرود بشري والبترون والكورة، وفقاً لما أوردته صحيفة النهار اللبنانية.

وعثرت القوى الأمنية بحوزة الموقوفين على مجموعة من الأوراق والخرائط، حيث ذكرت تقارير إعلامية أنهم تمكنوا من تمزيق بعضها قبل إلقاء القبض عليهم.

أثارت الحادثة قلقاً وريبة لدى أهالي منطقة بشري، مما دفع البلدية إلى تكثيف دورياتها الأمنية في محيط البلدة، وفقاً لما نقلته قناة العربية.



ولم يصدر إعلان رسمي من "حزب الله" يؤكد تبعية الموقوفين له، في حين شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في تصريحات سابقة أوردتها قناة الحدث على أن الدولة هي المخول الوحيد بامتلاك السلاح والتحكم به.

