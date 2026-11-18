أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية، في إطار التصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير المسيّرتين، موضحًا أنهما أُطلقتا من قبل الفصائل المسلحة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن توقيت رصد المسيّرتين أو المواقع المحددة التي جرى فيها اعتراضهما، كما لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار مادية أو إصابات.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه مناطق سعودية مختلفة، بالتزامن مع تجدد المواجهات والتوترات العسكرية المرتبطة بالأزمة اليمنية.

وكانت السعودية قد أعلنت مرارًا اعتراض وتدمير مقذوفات جوية استهدفت مناطق داخل أراضيها، مؤكدة استمرار الإجراءات الدفاعية لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.