لفتت الفنانة ريم سامي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على فستان أسود طويل.

إطلالة ريم سامى..

واختارت ريم سامي فستانا طويلا بتصميم مجسم يبرز قوامها، وجاء دون أكمام وبقصة مكشوفة عند الكتفين، مع تفاصيل بسيطة أضفت عليه لمسة من الأناقة والرقي.

واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ونسقت إطلالتها مع مكياج بألوان هادئة أبرز ملامحها، إلى جانب إكسسوارات رقيقة زادت من جمال الإطلالة.

وظهرت ريم سامي في الصور بأكثر من وضعية، وحرصت على إبراز تفاصيل الفستان، وسط تفاعل متابعيها الذين أشادوا باختيارها للإطلالة السوداء الكلاسيكية.

وتؤكد إطلالة ريم سامي أن الفستان الأسود الطويل يظل من أبرز الاختيارات التي تمنح المرأة مظهرا أنيقا وجذابا في مختلف المناسبات.